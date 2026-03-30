

JR四国(資料)

30日（月）夜遅くから31日（火）にかけて、四国地方で強風や大雨が予想されています。JR四国は以下の線区にて計画運休も含めて、列車に遅れや運休等が発生する可能性があると発表しました。（30日午前10時25分発表）

◎瀬戸大橋線（児島駅～宇多津駅間）

31日（火）昼前から夕方にかけて、強風の影響が予想されるため、計画運休や長時間にわたる運転見合わせ、遅れや行き先変更等が発生する可能性があります。

◎予讃線（伊予三島駅～新居浜駅間）

30日（月）夜遅くから翌31日（火）未明にかけて、強風（やまじ風）の影響が予想されるため、長時間にわたる運転見合わせ、遅れや行き先変更等が発生する可能性があります。

◎土讃線（阿波池田駅～窪川駅間）

31日（火）朝から夕方にかけて、大雨の影響が予想されるため、遅れや行き先変更等が発生する可能性があります。

◎予土線（江川崎駅～窪川駅間）

31日（火）朝から夕方にかけて、大雨の影響が予想されるため、遅れや行き先変更等が発生する可能性があります。

今後の気象情報及び列車運行情報にご注意ください。