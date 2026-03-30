【トランプ2.0 現地リポート】

イラン戦争「想定外」の背景 米国ではエネルギー専門家が政府によって人員整理されていた

28日土曜、全米3300カ所で同時開催された3度目の「ノー・キングス（王様はいらない）」デモは、主催者発表によればニューヨークでは35万人、全米では800万人が参加し、アメリカ史上最大規模の抗議行動と報じられている。イラン戦争の最中というタイミングもあり、関心の高まりが動員を押し上げたとみられる。

ニューヨークは晴天ながら体感気温0度近い寒さの中、デモ隊はセントラルパークから2つの大通りを同時に南下。合流したタイムズスクエアでは、無数のプラカードが「世界の交差点」を埋め尽くした。ロバート・デニーロらのセレブリティーも参加した。

小さな子供やペットを連れたファミリーも見かけるなど、非常に平和的な雰囲気だった。しかし中東では戦争、国内では移民狩りも続いている。

プラカードがその緊張感を映し出していた。イラン戦争反対、移民政策への抗議、そして、「裸の王様トランプ」を表現するイラストから着ぐるみが青空の下に踊った。

「もう耐えられないと感じていることを伝えたい」と語るのは60代の夫婦だ。

「戦争による原油価格の上昇で人々が痛みを感じている。それを“目に見える形”にするためのデモだ」

20代の女性はもっとストレートだ。

「この政権が大嫌い。トランプの政策は自己満足とお金のため。独裁者のように振る舞って、計画性もなく失敗ばかり。とにかくこのモラルのない狂った戦争をやめてほしい」

今回のデモも過去2回と同様、年齢層は高く、若者と非白人は少数派だった。民主主義の将来や移民政策などから、最も影響を受ける層の不在を懸念する声もある。

しかし、だからといって彼らの関心が低いとは限らない。16歳の女子高校生は、「同級生を移民狩りから守るために、授業ボイコットに参加している」と語った。彼らは別の場所で別の方法で戦っているのだ。

では今後、「ノー・キングス」はどこに向かうのか。60代の夫婦の答えは明快だった。

「この流れを11月の中間選挙までつなげる必要がある。もし民主党が上下両院で多数を取れば、少なくとも今起きていることの一部を止められる」

これに対しホワイトハウスと共和党関係者は「一部の過激な左派による運動」と位置づけ、「民意」とは認めていない。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）