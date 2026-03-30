自宅でバーの一杯を吸う新体験！ AMDIA「ICEBERG Dispo2」

記事ポイント ニコチン0・タール0のカートリッジ交換式で約3,000回吸引可能な電子シーシャ銀座Bar三石監修のカクテルシーシャで自宅のバー体験を実現4種のフレーバーと多彩なペアリングで家飲みに新しいスタイルを加えられる ニコチン0・タール0のカートリッジ交換式で約3,000回吸引可能な電子シーシャ銀座Bar三石監修のカクテルシーシャで自宅のバー体験を実現4種のフレーバーと多彩なペアリングで家飲みに新しいスタイルを加えられる

ニコチン0・タール0の電子シーシャ「ICEBERG Dispo2」が、新しい家飲みスタイルを提案しています。

銀座「Bar三石」オーナーの三石剛志氏が監修する「カクテルシーシャ」は、お酒と電子シーシャを組み合わせて香りや余韻の変化を楽しむ、新感覚の嗜好体験です。

4種のフレーバーと多彩なペアリング提案で、自宅にいながらバーの一杯を吸う体験が広がります。

AMDIA「ICEBERG Dispo2」

商品名：ICEBERG Dispo2価格：本体 1,760円（税込）/ フレーバーPOD 1,980円（税込）仕様：ニコチン0・タール0吸引回数：約3,000回フレーバー：スーパーメンソール・クールピーチ・アイスコーラ・スポーツドリンク販売開始：2026年2月13日販売元：株式会社AMDIA対象：20歳以上

「ICEBERG Dispo2」は、電子シーシャの製造販売・輸入を10年手がけるAMDIAが展開するカートリッジ交換式の電子シーシャです。

本体を繰り返し使用できるフレーバーポッド交換式を採用しており、カートリッジのみの廃棄で済む環境配慮型の設計となっています。

前モデル「ICEBERG Dispo1」は江ノ島の海の家32店舗での販売を皮切りに、ホームセンターやたばこ販売店、VAPEショップ、遊技施設など多様な販路で展開されています。

その実績をもとに進化したICEBERG Dispo2では、フレーバーの濃さや香りの感じ方も改良され、より満足度の高い吸いごたえを楽しめます。

銀座Bar三石監修「カクテルシーシャ」

カクテルシーシャとは、お酒と電子シーシャを組み合わせ、香りや余韻の変化を楽しむ新しい嗜好体験です。

口の中でお酒と煙の香りが重なり合い、ひとつの完成された味わいとして広がります。

監修を担うのは、カクテルコンペティション優勝などの受賞歴を持つバーテンダー三石剛志氏です。

銀座の名門バーで経験を積み、銀座6丁目に「Bar三石」を構える三石氏が、一杯一杯の完成度を追求する中でICEBERG Dispo2を組み合わせたカクテルシーシャという新体験を生み出しています。

4種のペアリング提案

ハイボール×スーパーメンソールは、メンソールのキレが炭酸と重なり、口の中に一気に爽快感が広がる組み合わせです。

白ワイン×クールピーチでは、ピーチの柔らかな香りが白ワインの果実味と自然に溶け合い、全体に丸みが生まれます。

梅サワー×アイスコーラは、梅の酸味とコーラの甘さが意外なほどバランスよく重なり、飲み飽きないリズムが生まれます。

レモンサワー×スポーツドリンクは、レモンの爽やかさに軽やかな甘みが加わり、食事と一緒でも心地よく楽しめる組み合わせです。

今後はカクテルシーシャの取り組みをさらに広げるため、導入店舗の拡充およびパートナーBarの募集が進められています。

店舗ごとのコンセプトに合わせた体験設計により、Bar文化の新しい楽しみ方として全国展開を目指しています。

ICEBERG Dispo2はカートリッジ交換式で継続利用のコストを抑えながら、4種のフレーバーを自由に切り替えられます。

銀座Bar三石監修のカクテルシーシャが、自宅の家飲み時間をバーの余韻へと変えます。

ニコチン0・タール0で約3,000回吸引可能なフレーバーPODが、新感覚の嗜好体験を支えています。

AMDIA「ICEBERG Dispo2」の紹介でした。

よくある質問

Q. ICEBERG Dispo2はどのようなデバイスですか？

A. ニコチン0・タール0のカートリッジ交換式電子シーシャで、フレーバーPODを交換することで4種のフレーバーを約3,000回吸引できます。

Q. カクテルシーシャとはどのような体験ですか？

A. 銀座Bar三石の三石剛志氏が監修する、お酒と電子シーシャを組み合わせて口の中で香りが重なり合う新感覚の嗜好体験で、ハイボール×スーパーメンソールや白ワイン×クールピーチなど多彩なペアリングが楽しめます。

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