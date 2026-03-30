「なんでもいきもの」の「のりおにぎり屋さん」がオープンしたことを記念して、マリモクラフトがPOPUP STOREを開催。

「のりお握りやさん」テーマのグッズを展開する「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」が期間限定でオープンします！

マリモクラフト「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」

期間：2026年4月3日(金)〜4月16日(木)

営業時間：10:00〜20:30(最終日は18:00まで)

場所：東京駅一番街 B1F「いちばんプラザ」

よこみぞゆりさんによるオリジナルキャラクター「なんでもいきもの」の本格おにぎりテイクアウト専門店「のりおにぎり屋さん」がオープンしたことを記念して、POPUP STOREが登場。

マリモクラフトの期間限定ショップ「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」が開催されます☆

4月3日から16日までの期間、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」にPOPUP STOREがオープンし、イベント限定グッズや先行販売グッズを展開。

ぬいぐるみやマスコット、アクリルキーホルダーやフレークシールなど、色々な表情の「のりおにぎり」となかまたちを楽しめるグッズが揃っています。

また、条件によってもらえるグッズが異なる、お買い上げ特典も注目です☆

イベント先行グッズ

グッズ名・価格：

・ぬいぐるみS・各2,200円(税込)

・まんまる巾着・各1,760円(税込)

・カラビナミニポーチ・各1,760円(税込)

・サガラポーチ・1,980円(税込)

・缶バッジ・495円(税込)

・アクリルキーホルダー・715円(税込)

・リール付きパスポーチ・3,080円(税込)

・カラビナ付きフラットポーチ・2,420円(税込)

・メッシュレイヤーフラットポーチ・3,080円(税込)

・ネックストラップ・990円(税込)

・メガネケース・1,540円(税込)

・マウスパッド・990円(税込)

・エコバッグ・1,980円(税込)

・リュックサック・8,800円(税込)

・フレークシール・715円(税込)

・ぷくりんキャンディシール・660円(税込)

・タイルシール・各770円(税込)

・シールバインダー・各1,738円(税込)

・スクエア付箋・682円(税込)

・A4クリアファイル・440円(税込)

・チャーム付き4色ボールペン・990円(税込)

・ミニクリアポーチ・各1,320円(税込)

・おにぎりパンケース・2,200円(税込)

・2WAYタンブラーM・3,300円(税込)

・ハンドストラップ付きランチ巾着・3,850円(税込)

・シークレットコレクション アクリルキーホルダー（全10種）・単品770円(税込)／1BOX 7,700円(税込)

「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」では、先行販売となるグッズがたっぷり登場。

キュートなぬいぐるみをはじめ、巾着やポーチ、ステーショナリーなど普段使いできるグッズがそろっています！

イベント限定グッズ

グッズ名・価格：

・ダイカットステッカー・各440円(税込)

・A4クリアファイル・各440円(税込)

・3P巾着・1,540円(税込)

・メガネケース・1,650円(税込)

・大きめショッピングバッグ・2,310円(税込)

・大きめトーターバッグ・3,630円(税込)

・ミニタオル2種セット・1,320円(税込)

・豆皿・990円(税込)

・マグカップ・1,760円(税込)

・シークレットコレクション スクエアメモ（全5種）・単品880円(税込)／1BOX 4,400円(税込)

・シークレットコレクション アクリルミラーマグネット（全8種）・単品935円(税込)／1BOX 7,480円(税込)

「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」限定のグッズもラインナップ。

ステッカーやクリアファイル、マグカップなど、楽しく使えるグッズが揃っています☆

購入特典

特典1：店内商品1点以上の購入で「実物大 おにぎりステッカー」を全3種からランダムで1枚プレゼント

特典2：税込3,300円の購入で「クリアカード」を前・後期 各3種（全6種）からランダムで1枚プレゼント

特典3：税込5,500円以上の購入でオリジナルショッパーをプレゼント

「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」では、購入金額に応じてもらえる、お買い上げ特典も！

POPUP STOREの店内商品を1点以上購入すると「実物大 おにぎりステッカー」をプレゼント。

全3種のデザインから、ランダムで1枚もらえます。

また、税込3,300円以上の購入で「クリアカード」をプレゼント。

2026年4月3日〜4月9日までの前期と、2026年4月10日〜4月16日までの後期でそれぞれ3つのデザインがあり、ランダムで1枚が配布されます！

さらに、税込5,500円以上購入すると、可愛い「オリジナルショッパー」が特典として登場。

オモテ・ウラでデザインの違うショッパーで、購入したグッズを持ち歩けます☆

「のりおにぎり屋さん」テーマの可愛いグッズがそろう、期間限定のPOPUP STOREがオープン。

マリモクラフトの「なんでもいきもの 〜開店！のりおにぎり屋さん〜 POPUP STORE in 東京駅」は、2026年4月3日〜4月16日まで開催です！

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