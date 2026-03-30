マルチファクターオイルセラム Wolf Lubricants「マルチファクターオイルセラム搭載エンジンオイル」

記事ポイント WRC公式テクニカルパートナーの欧州ブランドWolf Lubricantsが2026年3月に日本初上陸独自技術「マルチファクターオイルセラム」でエンジンを長期間フレッシュに保つ完全合成エンジンオイル4種類をNorauto ONLINE SHOPで取り扱い開始 WRC公式テクニカルパートナーの欧州ブランドWolf Lubricantsが2026年3月に日本初上陸独自技術「マルチファクターオイルセラム」でエンジンを長期間フレッシュに保つ完全合成エンジンオイル4種類をNorauto ONLINE SHOPで取り扱い開始

欧州発の高性能潤滑油ブランドWolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）が、2026年3月に日本市場へ初上陸します。

WRC公式テクニカルパートナーとして培った技術力を背景に、独自の「マルチファクターオイルセラム」技術を搭載したエンジンオイルがNorauto ONLINE SHOPを通じて提供されます。

ジャガー・ランドローバー、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツなど主要メーカーのアプルーバルを取得した製品が揃い、日本のカーライフに新たな選択肢が加わります。

Wolf Lubricants「マルチファクターオイルセラム搭載エンジンオイル」

ブランド: Wolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）取扱店: Norauto ONLINE SHOP（岐阜県大垣市）発売開始: 2026年3月

独自技術「マルチファクターオイルセラム」

ウルフの中核技術「マルチファクターオイルセラム」は、潤滑油の寿命を延ばしエンジンをフレッシュな状態に保つために開発された先進技術です。

抗酸化剤・分散剤・粘度調整剤を複合的に組み合わせた配合は、時間の経過とともに高度なバランスと相乗作用を発揮し、オイルに持続的な活性化効果をもたらします。

この技術はFIA世界ラリー選手権（WRC）のような高温・高負荷・長時間走行という極めて過酷な環境を想定して磨き上げられており、現代の長期オイル交換間隔でもエンジンは安定した性能を発揮し続けます。

4種類の完全合成エンジンオイルラインナップ

Wolf Lubricantsは最新エンジンから高走行距離車、ハイブリッド・EVまで対応する4種類の完全合成エンジンオイルをラインナップしています。

「WOLF OFFICIALTECH 0W20 C6 F」はACEA C6規格を満たす最新エンジン向けの完全合成油で、排気システムの寿命延長と効率維持のために設計されています。

「WOLF OFFICIALTECH 0W-40 C3 SP」は最新世代の高品質基油をベースとした完全合成油で、幅広い用途に対応します。

「WOLF ECOTECH 0W30 C3 FE」はガソリン・ディーゼル両エンジン対応の低粘度「低SAPS」仕様で、標準的なモーターオイルと比較して大幅な燃費向上が期待できます。

「WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2/C3」はオイル交換間隔を短縮することなく、多様なブランドの車両に最適なメンテナンスを提供する合成エンジンオイルです。

WRCと日本ラリーでの実績

Wolf LubricantsはFIA世界ラリー選手権（WRC）の公式テクニカル・潤滑油パートナーとして、長年にわたり大会をサポートしています。

舗装路・未舗装路・雪道など多様な路面条件で繰り広げられるWRCの過酷な環境が、エンジンと潤滑油の本物の耐久性を証明しています。

MORIZO Challenge Cup向けテスト走行では日本の走行環境を想定したエンジン保護性能・油温安定性・レスポンス特性が総合的に検証されており、国内での信頼性も確かめられています。

2026年シーズン全日本ラリー選手権（JRC）第1戦「RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO」では、Wolf Lubricants製品搭載のAQTEC-Wolf DL GR Yarisが出走し、MORIZO Challenge Cupで7位デビューを果たしています。

WRCで鍛えられた独自技術「マルチファクターオイルセラム」が、エンジン内部を長期間クリーンかつフレッシュに保ちます。

ジャガー・ランドローバー、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツなど主要メーカーのアプルーバルを取得した信頼性の高い製品が、Norauto ONLINE SHOPで入手できます。

燃費向上対応の低粘度タイプから高負荷対応の完全合成油まで、現代の多様な車両ニーズに対応したラインナップが揃っています。

Wolf Lubricants日本初上陸エンジンオイルの紹介でした。

よくある質問

Q. Wolf Lubricantsのエンジンオイルはどこで購入できますか？

A. Norauto ONLINE SHOP（本社：岐阜県大垣市）で取り扱っています。

また、BtoB販売強化に伴い、整備工場・販売店・カーショップ向けの取扱いパートナーも広く募集しています。

Q. マルチファクターオイルセラムとはどのような技術ですか？

A. 抗酸化剤・分散剤・粘度調整剤を複合的に組み合わせた独自配合技術です。WRCのような極めて過酷な環境での使用を想定して開発されており、時間の経過とともに相乗効果を発揮してオイルの寿命を延ばし、エンジンを長期間フレッシュな状態に保ちます。

Q. どのような車種・エンジンに対応していますか？

A. ガソリンエンジン・ディーゼルエンジン・ハイブリッド・EVまで対応する幅広いラインナップが揃っています。

ジャガー・ランドローバー、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツなど主要メーカーのアプルーバルを取得した製品もあります（アプルーバルの取得状況は製品・品番によって異なります）。

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