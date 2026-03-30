食べ放題！ 物価高の今「ファイヤーバーグ」 ファイヤーバーグ「4月2日から全メニュー大幅値下げ」

記事ポイント 2026年4月2日から北海道の4店舗でほぼ全メニューを大幅値下げ看板メニュー「レギュラーバーグ」が税込980円→税込792円へ約19%値下げ食材・サイズ・羽釜ご飯食べ放題はそのまま継続 2026年4月2日から北海道の4店舗でほぼ全メニューを大幅値下げ看板メニュー「レギュラーバーグ」が税込980円→税込792円へ約19%値下げ食材・サイズ・羽釜ご飯食べ放題はそのまま継続

北海道のハンバーグレストラン「ファイヤーバーグ」が、2026年4月2日（木）から対象店舗でほぼ全メニューの大幅値下げを実施します。

看板メニュー「レギュラーバーグ」は税込980円から税込792円へと改定され、最大約19%の値下げとなります。

食材やサイズの変更はなく、羽釜で炊き上げたご飯の食べ放題も引き続き実施されます。

ファイヤーバーグ「4月2日から全メニュー大幅値下げ」

価格改定日：2026年4月2日（木）対象店舗：宮の沢店・里塚店・花川店・七重浜店内容：ほぼ全メニュー大幅値下げ（食材・サイズ変更なし）

株式会社大東エンタープライズが展開するファイヤーバーグは、原材料費や光熱費の高騰が続く外食業界で逆行する形で、思い切った価格の引き下げに踏み切ります。

「お客様にもっと気軽に外食を楽しんでいただきたい」という想いから実施される今回の価格改定は、ハンバーグ定食を中心にザンギ定食やカレーなど、提供するほぼすべてのメニューが対象です。

看板メニュー「レギュラーバーグ」は旧価格税込980円から税込792円へと改定され、最大約19%の値下げとなります。

羽釜で炊き上げたご飯の食べ放題も継続しており、ボリューム満点のスタイルはそのままで新価格での提供が始まります。

対象は宮の沢店・里塚店・花川店・七重浜店の4店舗で、2026年4月2日（木）より新価格が適用されます。

ファイヤーバーグは物価高が続く今だからこそ、より多くの人に外食の楽しさを届けられる価格帯を実現しています。

羽釜ご飯食べ放題と大幅値下げが組み合わさり、満足度の高い食事がリーズナブルに楽しめます。

「手頃な価格で、しっかりお腹いっぱいになれるハンバーグレストラン」として、4店舗で新価格での提供が2026年4月2日からスタートします。

ファイヤーバーグの大幅値下げ価格改定の紹介でした。

よくある質問

Q. 値下げ対象のメニューはどれですか？

A. ハンバーグを中心とした定食メニューの他、ザンギ定食やカレーなど、提供するほぼすべてのメニューが対象です。

Q. 値下げ後も食材やサイズは変わりますか？

A. 食材の変更やサイズの変更はなく、羽釜で炊き上げたご飯の食べ放題も引き続き実施されます。

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