UFO戦士ダイアポロン」 金きゃらじゃぱん「UFO戦士ダイアポロン 50周年記念コレクション」

記事ポイント 『UFO戦士ダイアポロン』放送50周年を記念した純金・シルバー製コレクションが2026年4月6日に限定発売約1cmの純金立像は限定100体、約3.8cmのシルバー立像は限定500体の完全受注生産シリアルナンバー入り純金カードやオリジナルディスプレイケース付きコンプリートセットもラインナップ 『UFO戦士ダイアポロン』放送50周年を記念した純金・シルバー製コレクションが2026年4月6日に限定発売約1cmの純金立像は限定100体、約3.8cmのシルバー立像は限定500体の完全受注生産シリアルナンバー入り純金カードやオリジナルディスプレイケース付きコンプリートセットもラインナップ

BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんから、『UFO戦士ダイアポロン』の放送50周年を記念したコレクションが登場します。

純金立像やシルバー立像、シリアルナンバー入り純金カードなど、職人技が光る限定アイテムが2026年4月6日に発売されます。

全商品が完全受注生産で、放送開始日と同日の発売となっています。

金きゃらじゃぱん「UFO戦士ダイアポロン 50周年記念コレクション」

発売日：2026年4月6日（月）販売元：金きゃらじゃぱん（BICO・GHI株式会社）商品ラインナップ：純金立像、シルバー立像、純金カード（単品・コンプリートセット）販売形態：完全受注生産・数量限定

『UFO戦士ダイアポロン』は、1976年4月6日にTBS系で放送を開始した巨大ロボットアニメです。

3体のロボットが合体し、さらに人間の主人公と一体化する「合身」という唯一無二の設定が特徴となっています。

放送開始から50周年を迎える2026年、その記念にふさわしい純金・シルバー製のコレクションアイテムが発売されます。

純金立像 1g（限定100体）

堂々とした立ち姿のダイアポロンを、1/12,000スケール・約1cmの純金立像として再現しています。

素材には純金（K24 99.99％）を使用し、アクリルケースが付属します。

価格は99,000円（税込）で、限定100体の完全受注生産です。

購入特典として、オリジナルケース付きルーペ（倍率3.5倍）がプレゼントされます。

シルバー立像（限定500体）

純金立像よりもサイズアップした1/3,000スケール・約3.8cmのシルバー立像です。

素材にはシルバー（SV925）を使用しており、重量は26gと存在感のあるボリュームとなっています。

価格は50,000円（税込）で、限定500体の完全受注生産です。

こちらもアクリルケースが付属し、購入特典のオリジナルケース付きルーペが付きます。

純金カード 0.5g（単品・コンプリートセット）

放送当時のメインビジュアルや設定資料をもとに制作された純金カードは、全3種類を展開しています。

各カードには50周年記念ロゴとシリアルナンバーが刻まれており、専用桐箱ケースに収められます。

単品は1枚77,000円（税込）で、限定各50枚の完全受注生産です。

コンプリートセットは純金カード3種にオリジナルディスプレイケースと専用桐箱ケースが付属し、198,000円（税込）で限定10セットの販売となっています。

ディスプレイケースは『UFO戦士ダイアポロン』から連想される宇宙をテーマにしたブルーベースのデザインで、純金の黄金色を際立たせます。

コンプリートセットのシリアルナンバーは「1/50」から「10/50」のいずれかで、3種とも同じナンバーで揃っています。

約1cmの純金立像には1/12,000スケールで再現された職人技が凝縮されており、コレクターアイテムとしての価値が高い商品です。

シルバー立像は約3.8cmのボリュームで精巧なディテールを楽しめます。

シリアルナンバー入り純金カードやコンプリートセットなど、50周年にふさわしい特別なラインナップが揃っています。

金きゃらじゃぱん「UFO戦士ダイアポロン 50周年記念コレクション」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「UFO戦士ダイアポロン 50周年記念コレクション」の発売日はいつですか？

A. 2026年4月6日（月）に発売されます。

『UFO戦士ダイアポロン』の放送開始日と同日の発売です。

Q. 純金立像とシルバー立像のサイズや価格の違いは何ですか？

A. 純金立像は1/12,000スケール・約1cmで99,000円（税込）・限定100体、シルバー立像は1/3,000スケール・約3.8cmで50,000円（税込）・限定500体となっています。

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