目黒蓮、中継でイベント カナダでの生活は「毎日が刺激的」 内村光良からの言葉で奮起
『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が30日、都内で行われた『キリンビール 晴れ風』のブランド初フルリニューアル「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」に参加した。
【写真】爽やか…カナダから登場した目黒蓮＆今田美桜ら
日本の会場には内村光良、天海祐希、今田美桜が登壇し、目黒はカナダから中継で参加した。「僕がデカすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが」と苦笑いしながら登場した目黒だが、内村らと笑顔で手を振り合い、乾杯もしていた。
カナダでの日々について目黒は「毎日が刺激的。不安もありながら、でも思いっきり戦っています」と話す。また、「カナダに来る内村さんから連絡をいただきまして『You can do it』とメールいただきまして。それで頑張ろうと思いました」と裏話。新CMで目黒は感動のあまり泣いてしまっていたが、それを内村が再現。目黒が「僕のまねはやめてください！」とツッコミを入れ、内村は「送ってよかった」とうれしそうだった。
【写真】爽やか…カナダから登場した目黒蓮＆今田美桜ら
日本の会場には内村光良、天海祐希、今田美桜が登壇し、目黒はカナダから中継で参加した。「僕がデカすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが」と苦笑いしながら登場した目黒だが、内村らと笑顔で手を振り合い、乾杯もしていた。