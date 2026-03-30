お酒を「ほどほど」でやめるには“レコーディング”がおすすめ。家族や友人が飲みすぎる場合は「手助けしすぎないで」

「お酒はほどほど」がよいとは知りながら、つい飲みすぎて失敗してしまった経験を持つ人は少なくないだろう。そもそも「ほどほど」とは、どの程度の量なのか。そして「ほどほど」でストップするためのコツについて、依存症を専門とする精神科医の松本俊彦先生に話を聞いた。

「ほどほど」とは、どのくらい？

「お酒は、ほどほどに」とは、よくいわれる言葉です。では、「ほどほど」の量、つまり「適量」とはどのくらいだと思いますか？

個人差があるため画一的な線引きはできませんが、一般的な目安としては「純アルコール量20g」です。これは、アルコール度数15％の日本酒なら1合（180mL）、5％のビールだとロング缶1本（500mL）、43％のウイスキーならダブル1杯（60mL）、焼酎なら0.6合（110mL）、14％のワインなら1/4本（180mL）になります（女性は男性よりアルコールに影響を受けやすいので、これより少ない量を目安にする）。

では、どこからが「飲みすぎ」とされるのでしょう。厚生労働省が発表した健康日本21によると、純アルコール量に換算して1日平均60gを超える量を摂取する人が「多量飲酒者」と呼ばれます。この摂取量を毎日続けていると、割と早い段階でアルコールに関連する内臓疾患やアルコール依存症になるリスクが極めて高くなると言われています。

ただ、お酒が好きな人は「1日、日本酒1合まで」と言われると、暗い気持ちになってしまいますよね。

そこで、私からあえて間をとった妥当な量を提案すると「1日、お酒2合ぐらい」。つまり、純アルコール量にして40gまで。非常に酒好きの方であっても、この程度には抑えてほしいなと思います。

1日40gということは「1週間あたり280gまでは飲める」とも、考えることができますね。休肝日を2日取って、280gを5日で割れば1日あたり56gです。このように飲み方にメリハリをつけることによって、危険域に近寄らないよう工夫できるのではないでしょうか。

飲酒量の把握には「レコーディング」

自分の飲酒量を客観的に把握することは、とても大事です。もちろんノートなどで手書きで管理してもいいのですが、少しめんどうですよね。

そこでおすすめなのが、スマートフォンの専用アプリです。グラフで飲酒量の変化を可視化できたり、ほめてもらえる機能があったりしたら、頑張って続けてみようと思えるはずです。

実はこの「レコーディング」という手法はとても有効なのです。アルコールだけでなく、たばこのニコチンなどその他の薬物においても明らかに摂取量の減少に役立つことがわかっています。ですから、みなさんもぜひ記録する習慣をつけてください。1日の終わりに、ちゃんと記録を入力できる程度の適切な飲酒量で済ませてほしいですね。

WHOは、アルコールの摂取について、たとえ少量であってもリスクであると明言しています。しかし、人間はピュアに健康に生きることだけが、楽しい人生だとは限りません。人生を楽しむには、少しの不健康は必要でしょう。

それでも、すでにお酒によって暴力事件を起こしてしまったり、飲酒運転を繰り返してしまったり、あるいは肝機能障害が深刻だという人は、やはり残念ながら断酒するしかないと思います。そうした場合には、ぜひ専門医療機関に相談してください。

トラブルには至らないまでも、お酒の飲みすぎが気になるという人は、節酒や減酒を検討してみてはどうでしょうか。そうした方も、依存症の専門医療機関に行ってもらえたら、減酒を助けるお薬があります。もちろん誰にでも効くわけではありませんが、いつもよりも少ない飲酒量で満足できる薬ですので、試してみる価値はあるでしょう。

家族や友人がお酒を飲みすぎる場合

家族や友人など、周囲の人がお酒を飲みすぎる場合の対応方法を尋ねられることがよくあります。「ここから先はやめといた方がいいんじゃない？」「途中で水飲んでちょっと一休みしない？」などの声がけは、おそらく誰もがやっていることでしょう。それで止められる程度ならば、周りもそこまで心配しませんよね。

きっと知りたいのは、声がけが意味をなさず酔い潰れてしまう人への対応でしょう。そうした場合、実は「手助けしすぎない」ことが大事です。

もちろん安全上、外で飲んでいる時に家まで送り届けるなどの対応は必要だろうと思います。しかし、家で飲んでいて一人で酔い潰れた場合は、嘔吐したときに気道が塞がらないよう横向きに寝かせた上で、あえてそのままにしておくといいかもしれません。

なぜなら、人は一番ひどく酔っている時の記憶がないのです。自分がどれだけ迷惑をかけたのか、すべて忘れてしまう。嘔吐した時に、周りの人がきれいに掃除をしてくれたり、洋服を着替えさせてくれたりしたことも覚えていないため、「自分はそんなにお酒でトラブルを起こしていないよね」と考えてしまいます。

家族が本人の代わりにいろいろやってあげる行為、例えば、あちこちの飲み屋で作ったツケをこっそり支払ったり、酔い潰れて仕事に遅刻する時に代わりに連絡してあげたり、なども原則的には避けた方がよいです。本人が恥ずかしい思いをして自分で釈明して初めて、自らのお酒の問題を認識できるんですよね。

そして、家族がアルコール依存症ではないかと気になっている場合は一人で抱え込まないことが大切です。地域の精神保健福祉センターなど、専門機関に相談することをおすすめします。依存症家族への支援は、依存症本人の治療と同じくらい重要なのです。

お酒をパーティーグッズにしていない？

こんなことを言うと、アルコール依存症の専門家から怒られてしまいそうですが、私は、お酒には「文化」として楽しむ側面があると考えています。

厳選したコーヒー豆を自分で挽いたり、煎茶の茶器や淹れ方を追求したりするのと同様に、ワインのブドウの産地やウイスキーの銘柄にこだわったり、料理との相性を考えながらお酒を楽しんだりする文化を否定するつもりはありません。もしかして人間は、こうして細部にこだわることで、アルコールやカフェインのような依存性薬物をガツガツ摂取することを抑える文化を作ってきたんじゃないかと思うんですよね。

そういう意味では、お酒を「パーティーグッズ」のように捉えて、弾けるためだけにストロング系チューハイを一気飲みするような飲み方は文化の対極にある行為かもしれません。

実は、お酒をいくら文化的に楽しんでいた人でも、アルコール依存症になってしまうと、安価ですぐに酔えるお酒に行き着いてしまうのです。

どれほど高級なシングルモルトウイスキーや高級ワインにハマっていた人も、今ならストロング系チューハイ、一昔前なら大容量のペットボトルに入った安い焼酎ばかり飲むようになる。結局、ただエチルアルコールという化学物質を摂取したいだけになってしまうんですよ。これでは単なる薬物依存症です。

だからこそ、前述の通り日々飲んだ量を管理して1週間のトータルで純アルコール量の適量を超えないように工夫することがとても大事です。こちらの記事（休肝日は「連続で」2日取って！脳や筋肉にダメージを与えるダメなお酒の飲み方と、楽しみが「依存」になる時）でもお伝えしたように、休肝日を2日連続で取ると理想的ですね。さらに、食事をきっちり摂ることも忘れないでください。

こうした日々の工夫をベースにして、文化的に楽しめる範疇を超えないことが、お酒を楽しむ上で非常に大事だと思います。

松本俊彦（まつもと・としひこ）

精神科医。薬物依存症や自傷行為に苦しむ人を対象に診療を行う。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長。

構成＝高木さおり