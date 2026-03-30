休肝日は「連続で」2日取って！脳や筋肉にダメージを与えるダメなお酒の飲み方と、楽しみが「依存」になる時

仲間との楽しい時間やおめでたい席に欠かせない、お酒。しかし、付き合い方を誤れば心身に大きなダメージが及ぶ。自らの身を守るために取り入れたい「お酒との付き合い方」について、依存症を専門とする精神科医・松本俊彦さんに解説してもらった。

アルコールはれっきとした薬物

お酒は祝いの席や友人らとの集まりに欠かせない、私たちにとって非常に身近な存在です。これは人類の歴史を振り返っても明らかな事実です。しかし、お酒を楽しむためにはその危険性も認識しておかなければなりません。

WHOは、アルコールの有害な摂取により、世界で年間約260万人が死亡していると発表しています（2024年）。これは全死亡のうちの4.7%にあたります。

お酒は肝臓や膵臓、胃や食道などさまざまな臓器に対して悪影響を及ぼす、れっきとした薬物です。アルコールの害が中枢神経系の脳に及べば意識障害に陥り、回復した後も認知症に至る場合があります。そして、継続的なアルコールの過剰摂取は脳自体の萎縮にもつながるのです。

飲みすぎで「うつ状態」に？

アルコールの過剰摂取は、メンタルにも悪影響を及ぼしかねません。なかでも広く見られるのは、アルコールが原因のうつ状態です。

常に意欲が湧かず、だるくて疲れた状態になってしまう。通常のうつ病ならば抗うつ薬を飲むことで改善する場合もありますが、アルコールによるうつ状態は、抗うつ薬をいくら飲んでも良くなりません。

詳しい原因は、まだ明らかになっていません。しかし、過剰飲酒の習慣があった人たちの脳を死後に調べたところ、脳内のセロトニンを産生する神経細胞の数が減っているケースが見られました。

セロトニンは一般的に「幸せホルモン」と言われる神経伝達物質で、うつ病とも深い関係にあります。もしかすると大量に摂取したアルコールがセロトニン系の働き、あるいはセロトニンを分泌する神経細胞にダメージを与えて数を減らしてしまうのではないか、という仮説があります。

脳や筋肉にダメージを残す飲み方

お酒による心身へのダメージを防ぐために、まず避けたいのは「高頻度」かつ「毎回、大量に」飲むことです。多ければ多いほど、良くない。そして、アルコール濃度が高いお酒ほどリスクは高まります。

そして、食事を摂らずにもっぱらお酒だけを飲むことも避けましょう。特にウイスキーなどの蒸留酒が好きな人は、途中から何も食べずにひたすら飲むスタイルになりがちです。むしろ「食わずに飲むのが粋だ」くらいの印象ですよね。しかし、実際は万病の元になる、非常によろしくない飲み方です。

体内でアルコールを分解するためにはビタミンB群やタンパク質などの栄養素が欠かせません。例えばビタミンB群が不足すると、足腰が立たなくなったり、足がむくんだりします。脚気などの病気にもなりやすい。

また、ボディビルダーがトレーニング後に飲酒を控えることからわかるように、アルコールは筋肉に対する直接の毒性があります。若いうちはそれほど目立ちませんが、中高年以上になって、十分なタンパク質を摂らずにお酒を飲んでいると、体中の筋肉が落ちやすい。様々な病気や寝たきりのリスクも出てきて、あっという間に老け込んでしまいます。

さらに、それだけではありません。心臓も筋肉の塊ですから、アルコールのダメージを受けると心筋が伸びきった古いゴムのようになります。そこから、心肥大や心不全につながることがあるのです。ですから、食後にお酒を飲む場合でも、ナッツやチーズなどをつまみながら楽しむようにしましょう。

また、飲む際に特に注意してほしいのは、高カフェインのエナジードリンクで割ったアルコール飲料。アッパー系の薬物であるカフェインと、ダウナー系の薬物であるアルコールを組み合わせることで双方の依存性を高めてしまうと言われています。

さらに、カフェインの中途半端な覚醒作用によって、それほど酔ってないように感じますが、それは気のせいです。通常より飲みすぎて、帰りに椅子から立ち上がろうとしても足腰が立たなくなったり、ケンカや事故につながりやすかったりするので気をつけてください。

「習慣」が依存症の入口に？

日々の晩酌やお風呂上がりの一杯が欠かせないという人もいるでしょう。そのような習慣にも注意が必要です。

例えば、仕事終わりにお酒を飲んでストレスを解消する場合、最初のうちはお酒のおかげで翌日には元気に出勤できていたかもしれません。しかし、ある段階から飲み始めると止まらなくなり、朝方まで飲むようになってしまった場合はどうでしょう。朝になると酒臭くて、会社に行ける状態ではない。あるいは、朝方に潰れて寝てしまい、目覚めたらお昼だった、という状況に至る場合も考えられます。

アルコールは依存性のある化学物質ですから、習慣的に摂取することで次第に耐性ができて飲酒量が増え、度数の強いお酒を求めるようになります。そして中枢神経系の性質が変わり、依存症に至る場合があるのです。

もしお酒の失敗を重ねているにもかかわらず、依然として飲み続けるという場合、すでに飲酒のメリットよりデメリットが上回っています。もはやストレス解消では済まなくなっているのに、それでもお酒を飲みたくて仕方がない。お酒に執着して、あれこれ自分で飲む理由を作って飲んでしまう。これが、依存症の本質なのです。

上記のようにネガティブな事柄を解決するためにお酒を使うケースは特に気をつけてください。つらい時、そのつらさを忘れるために飲む。眠れない時、眠るために飲む。とりわけ、そのネガティブな状況を周囲に打ち明けられず、一人で抱え込んで乗り切ろうとする場合に、依存症になりやすいようです。

依存症になりやすいお酒の種類

一般的に、アルコール度数が高ければ高いほど、依存症になりやすいと言われています。しかし、例外もあります。

例えば、一時期話題になったストロング系チューハイのアルコール度数は9％です。ビールよりは高くても、日本酒やワインと比べるとむしろ低い。しかし、あの清涼感や飲みやすさによって、ビールを飲むかのごとく、早いピッチで飲み進めてしまいます。すると、短時間に大量のアルコールを摂取してしまうのです。日本酒やワインでは、このようにごくごくと飲むことはありませんよね。

依存症になるのを防ぐには、自分が飲んだお酒の量を日々、純アルコール量に換算して記録する習慣をつけるのがおすすめです。最近はスマートフォンの専用アプリがありますのでぜひ活用してください。

休肝日は2日「連続」で作ってみて

「もしかして、自分もアルコール依存症？」と、不安になっている人がいるならば、お酒を飲まなくても離脱症状が出ないかどうかを1つの目安にすると良いでしょう。

アルコール依存症の離脱症状は、軽度ではイライラしたり、汗が止まらなくなったり、眠れなくなったりします。もう少し症状が重くなると手が震えるようになり、さらに進むと幻覚が出始めることがあります。

これらの離脱症状は、最後に飲んでから早くて24時間、一般的には最終日から48〜72時間後にピークになります。そのため、せっかく休肝日を設けるのなら、2日連続で作るのがベストです。1日だけでは最初に飲酒したタイミングから24時間しか経っておらず離脱症状が出てきません。「離脱症状が出ないから自分は依存症ではない」と確認するには、2日連続でアルコールを摂らないほうがいい。ぜひ試してみてください。

松本俊彦（まつもと・としひこ）

精神科医。薬物依存症や自傷行為に苦しむ人を対象に診療を行う。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長。

構成＝高木さおり