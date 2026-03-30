石井亮次『ゴゴスマ』関西で年度視聴率初トップ、関東、関西、名古屋の3地区で1位獲得
CBCテレビは30日、TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後１：55）の2025年度の年度平均視聴率が関東、関西、名古屋の3地区でトップを獲得したと発表した。
【写真】『ゴゴスマ』出演…“関西一海が似合う!?” MBS海渡未来アナ
2025年度（4月〜3月）の年度平均視聴率は、個人全体2.3%、世帯4.6%（ビデオリサーチ調べ、関東地区）となり、同時間帯（NHK含む）で昨年に続き、年度平均視聴率トップ。また関西地区の年度平均視聴率は個人全体2.3%、世帯4.6%（ビデオリサーチ調べ、関西地区）となり、2025年間トップに続き、年度でも初めてトップを獲得した。
【コメント】
■MC・石井亮次アナウンサー
いつもご視聴誠にありがとうございます！
今後とも昼下がりのお供にゴゴスマを何卒よろしくお願い申し上げます！
■チーフプロデューサー・増子淳一
2026年度もわかりやすく、楽しくてためになる放送を、ひとりでも多くの方にご覧いただければと思います。
【写真】『ゴゴスマ』出演…“関西一海が似合う!?” MBS海渡未来アナ
2025年度（4月〜3月）の年度平均視聴率は、個人全体2.3%、世帯4.6%（ビデオリサーチ調べ、関東地区）となり、同時間帯（NHK含む）で昨年に続き、年度平均視聴率トップ。また関西地区の年度平均視聴率は個人全体2.3%、世帯4.6%（ビデオリサーチ調べ、関西地区）となり、2025年間トップに続き、年度でも初めてトップを獲得した。
【コメント】
■MC・石井亮次アナウンサー
いつもご視聴誠にありがとうございます！
今後とも昼下がりのお供にゴゴスマを何卒よろしくお願い申し上げます！
■チーフプロデューサー・増子淳一
2026年度もわかりやすく、楽しくてためになる放送を、ひとりでも多くの方にご覧いただければと思います。