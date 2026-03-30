モデルでタレントの藤井サチさんが、自身のインスタグラムを更新。

第一子妊娠を公表しました。



【写真を見る】【 藤井サチ 】 第一子妊娠を公表 「かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝」「出産は今秋頃を予定」 去年７月に一般男性と結婚



藤井サチさんは「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます。」と、報告。



続けて「いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない奇跡に、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております。」と、綴りました。

そして「出産は今秋頃を予定しております。引き続き身体を大切にしながら、 大好きなお仕事にも励んで参ります。」と、記しました。





藤井サチさんは「まだ不安なこともありますが、 無事に生まれてきてくれることを願いながら、穏やかな日々を大切に過ごしていきたいと思っております。」「温かく見守っていただけますと幸いです。」と、ファンに向けて呼びかけています。







２０２５年７月、藤井サチさんは、一般男性との結婚を報告した際に「これまで共に歩んできた日々の中で、彼の人柄を深く尊敬し、彼とならどんな困難も乗り越えていけると感じました」と、インスタグラムでパートナーへの信頼を表現していました。







【 藤井サチさん プロフィール（所属事務所公式サイトより）】

1997年3月6日生まれ、東京都出身、上智大学卒業、身長170cm。

食育インストラクター2級の資格を持つ。特技はダンス、動画編集。英語（ネイティブレベル）。趣味は読書…2018年から、新書・ビジネス書を読みながら大事なことをメモ。キックボクシング…歴7年/月に1回ほど、茶道…歴1年半/月に2回







【担当：芸能情報ステーション】