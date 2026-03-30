メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の新月曜レギュラーとして、生出演した。山里亮太との初企画はカズレーザー持ち込みのロケ「かにクリームコロッケはしご旅」。ロケ冒頭、山里からそれぞれの印象についてのトークを持ちかけられ「口が動いて音が出てるなあという認識」と独特の世界観を見せた。山里から、番組では「カズの好きにしてって感じ」とエールを受け「え。喫煙していいですか？」と聞き返し、即NGをくらった。

夫婦じゃない男女コンビという共通点のある2人。定食店で座りながら「『夫婦じゃない男女コンビ』という言葉が生まれたのは南海キャンディーズですよね」とカズレーザーが語ると、山里がうれしそうに「そう2004年ね」とつかみは仲良くスタート。しかし、すぐにカズレーザーが「その時の映像がある?」と、スタジオでの再現VTRの導入のような振りを披露。山里が「ないです」と突っ込む、展開となった。

山里は「印象として、カズには（山里の）薄っぺらさとか気づかれるんじゃないかと思って、カズと会うの怖かった」とホンネを披露。カズレーザーは「え〜」と意外そうなリアクションをしたかと思えば「気づきます」とぶった切り。山里も「気づいたの？」と真顔に戻る、息の合ったトークを展開した。

カズレーザーは「いや、山里さんがとは言ってない。（自分は）人の話なんも聞いてないですもん。口が動いて音が出てるなあという認識」と独特な感性を吐露。山里は「一番怖いタイプの人間」と苦笑いした。

DayDay．での共演が楽しみだという山里にカズレーザーが「どんな感じに振る舞っていいか分かんないすよ」と話を振ると、山里は「カズの好きにしてって感じ」と、受け止めた。これに対し、カズレーザーは「え。喫煙していいですか？」と自由すぎる態度に。山里は「ダメだよ」と即座に突っ込んでいた。