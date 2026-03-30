◆第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）

シンザン記念で初タイトルを獲得したサンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、重賞連勝を目指す。

重賞初挑戦の前走は、短期免許で来日していたトール・ハマーハンセン騎手＝ドイツ＝を背に、内めから力強く伸びて９番人気の伏兵ながら勝利。初ブリンカー着用の効果もてきめんで、道中も抜群の行きっぷりだった。３着だったアルトラムスが毎日杯を制し、レースの価値も上がっている。京都から阪神に替わるが、同じ右回りで外回りのワンターンという今回のコース設定は、間違いなくこの馬に合う。関西輸送も２度目で不安はない。

中間の調整も順調だ。１週前追い切りは美浦・Ｗコースで６ハロン８１秒７―１１秒９と、シンザン記念の１週前（６ハロン８４秒３―１２秒１）よりも速い時計をマークしている。

鞍上は新馬戦を勝った時のクリストフ・ルメール騎手。１１月の黄菊賞（京都、５着）以来、２戦ぶりに手綱が戻る。賞金面の心配はなく、目標のＮＨＫマイルＣ（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）を翌月に控えており、今回が目一杯の仕上げではないだろうが、メンバー唯一の重賞勝ち馬として意地を見せる。

（三戸 達也）