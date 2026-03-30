日本テレビ佐藤真知子アナウンサー（32）が30日までにインスタグラムを更新。2018年からアシスタントを務めてきた同局系「所さんの目がテン!」を卒業したことを報告した。

佐藤アナは「本日の放送をもって『所さんの目がテン』を卒業しました」と報告し、花束を抱えて共演者らと撮した写真をアップ。「約8年という長い間本当にお世話になりました。人生の4分の1と思うと、すごいですね。そして、所さんという偉大なるエンターテイナーと仕事をさせて頂けたことも、また大きな財産です」とつづった。

続けて「たのしく"学ぶ"がテーマの目がテン。それを35年以上支えてきたのは、スタッフのみなさん、個性豊かな出演者の皆さん、そして、お茶の間で見て下さる視聴者のみなさんです」と感謝。「子どもが家族と一緒に楽しめて、いつかその子どもが大人になって、また自分の子どもと見る。それが目がテンの目指す姿だね、と以前所さんがおっしゃっていました。あぁ、テレビってそういうものだよなぁ、と今改めて思います」としみじみと振り返り、「世代を超えて、いつまでもこの番組がみなさんのお茶の間にありますように。本当にありがとうございました」とつづった。