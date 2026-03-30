シン・ウォンホ、15周年ライブで熱唱！ヨンソクとの再共演に大盛り上がり　CROSS GENE再始動の気配も？

韓国の歌手・俳優・ラジオDJとマルチな才能を放つシン・ウォンホが、芸能活動15周年記念にリリースされた自身初となるSHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」を引っさげて、3月27日（金）に「I'M A SHOW（アイマショウ）」（東京都・有楽町）にて、SHIN WONHO 15th Anniversary LIVE 2026 「ONE」を全曲バンド編成で開催した。

【写真】シン・ウォンホ、1st mini Album『ONE』日韓同時リリース

シン・ウォンホは、抜群のビジュアルで2011年にドラマ・CMで芸能界デビュー。翌年に日・中・韓のアジアグローバルユニット「CROSS GENE」のメンバーとして歌手デビューし、韓国や日本のみならずアジア圏で人気に。『BIG~愛は奇跡~』『青い海の伝説』など話題のドラマのメインキャストや、韓国ミュージカル『狂炎ソナタ』の主演も務め、俳優としても活躍。

現在はソロ活動を続けながら、FM yokohama E★K radio『火曜日のシンピナイト』で長年DJを務め、流暢な日本語と独特のトークセンスでファンを魅了し続けているファン待望のライブ公演だ。

シン・ウォンホ（撮影：樋口隆宏/田中聖太郎写真事務所）

オープニング映像の後に『채워 （Fill me）』を披露しながら、昼公演では光沢のあるブラックジャケットを、夜公演ではシルバーが配色されているライダージャケットを纏い登場したシン。待ち望んだファンの歓声が響く中、「皆さん、お久しぶりです！やっと会えましたね。お待たせいたしました〜」と挨拶。

芸能デビュー15周年を迎えたシンは、「シン・ウォンホとして、初めてソロのミニアルバム『ONE』を発売することができました！ありがとうございます。日本限定盤、皆さんもゲットしてくれましたよね?」とファンとコミュニケーションを取った。

1st mini Albumとライブタイトルを『ONE』にした理由を「15年の間で、出会ったスタッフ、ファン全ての人を円で繋ぐ言葉が「ONE」です」と想いを伝える。

シン・ウォンホ（撮影：樋口隆宏/田中聖太郎写真事務所）

『우리의 시간에（ウリエシガネ）』『KKI』と続けて熱唱後、「『ウリエシガネ』は、ソロで初めて歌った曲で、アルバムを自分で制作したいなと思ったきかっけの曲。とても愛情がある曲で、セクシーな曲として皆さんに披露したくて。『KKI』はCROSS GENE の曲ですが、ソロ曲としてアレンジを加えました。どの曲も愛してくれると嬉しいです」と愛嬌を見せるも、「思ったより（皆さんの）テンションが低いので…」とジョーク交じりに、客席の各エリアに向けて声援レベルを煽り、ファンの熱も爆上がりに。

特徴的な振り付けと声掛けで盛り上がる『Invation』の後、「兵役に行く前の曲で、いろんな不安を持っていましたが、歌詞に<僕を信じてください。一緒に歩いてください>という意味が込められています」と、バラード曲『Trust Me』を真心を込めて歌いあげるシン。

そして、CROSS GENE 時代の思い出VTRが流れた直後、グループのデビュー曲である『LaDi-DaDi』を歌唱しながら登場したのは、シンとスペシャルゲストのヨンソク。この日一番の声援を浴びたステージ上の2人の再共演に、感涙したファンも多いはずだ。

シン・ウォンホとヨンソク（撮影：樋口隆宏/田中聖太郎写真事務所）

一度 CROSS GENE を卒業していたヨンソクが戻ってきた理由をシンが尋ねると、「1人になった時、色々経験をしました。心の中にCROSS GENEがずっと残っていたし、偶然日本でウォンホ兄さんに出会い食事をし、“戻りたい”と思うようになりました。守ってくれて、ありがとう」とシンに感謝するヨンソク。そんな彼からとても長いメッセージがシンに届き、再共演が叶うことになったのだ。「ウェルカム、ヨンソク」「ただいま」という2人のやりとりがなんとも微笑ましい。

グループデビュー直前からデビュー直後の写真を振り変えるファン歓喜のコーナーでは、当時の自分たちの写真を「可愛いね」「イケメンだね」「痩せてたね」と自画自賛。さらにファンからの質問コーナーで、「これからやりたいこと」を尋ねられるとシンは「ずっと音楽。東京ドーム1週間公演して引退」と、いきなりの引退宣言に笑いが起こる一幕も。

「他のメンバーと会ってる?」という問いには、ヨンソクは「去年JGが韓国に来た際、録音ボイスが届いたよ。会えなかったけど」、シンは「キャスパーとテレビ電話で2カ月前位に話したよ」と何かしらの交流を持っていることを明かした。さらに、「15年後の自分は？」という質問には、「ステージの上に立っている」とヨンソクが答えると、シンは「ヨンソクが僕のそばにいる」と阿吽の呼吸も見せつけた。

シン・ウォンホとヨンソク（撮影：樋口隆宏/田中聖太郎写真事務所）

また、2人の日本活動時の映像も映し出され、山形のラジオ番組ではスタジオが狭かったせいで、おしゃべりな2人がメンバーから選ばれたことや、ブラジルのアニメフェスに招かれた時は、エコノミー席で30時間移動したことが辛かったがファンの熱が高かったようで、「今度は2人でファーストクラスに乗って行きたいね」と思い出話に花を咲かせていた。

そして、日本デビュー曲である『Shooting Star』をベースが効いたロック調で披露した2人。「ロックVerもカッコ良かったでしょう？」とファンへアピール。「残念だけど、ヨンソクはあと1曲」とシンが伝えると、「僕の出番、歌より映像が長かった気がする」と場内の爆笑を誘った。CROSS GENE のバラード曲である『手紙』を熱唱する2人。ファンへ感謝の気持ちを歌に乗せつつ、最後は2人でハートマークを贈った。

また、『ONE』のメイン曲である『Warzone』のMVが流れ終わると、MV撮影時の衣装で登場し、『Warzone』を初パフォーマンスしたシン。「互いに傷付け、仲直りを繰り返す恋人を描いた曲です。そして、全てのことが“平和”に繋がるということを表現したくて、いろんな人種の人たちが愛し合うPVになりました。自分の心が平和だと、他の人にも優しくなれるでしょう」と語る楽曲への想いを綴るシンが尊い。そして「200万回を突破しました！帰ったら再生して、皆さんの心の平和も探してね」とお願いも忘れない所も愛しい。

シン・ウォンホ（撮影：樋口隆宏/田中聖太郎写真事務所）

続いて同じく『ONE』に収録されている新曲『Hug Me』はベースの音が印象的なR&B曲。「ライブの時は毎回不安なんです。誰も来なかったらどうしようって…。でもみなさんがまた来てくれた。15 年間、見守ってくれてありがとう」と感謝を伝える。

新曲『PLACEBO』については、「錯覚効果という意味ですが、夢を見ている僕の夢、皆さんとずっと一緒にいれたらいいなという未来の曲。今日は本当にありがとう」と、爽やかに熱唱して締めくくるシン。ステージ退場後、自ら「アンコール！」と影の声でアピールするシンに思わず笑顔がこぼれる。

場内のコールに応えるべく『雨のち晴れ』でアンコールとして登場したシン。「楽しかったですか？アルバムを作って披露したい気持ちもあった一方、やはり直接会いたいなとずって思っていました」と本音が漏れ、ヨンソクを呼び込む。

ヨンソクとシン・ウォンホ（撮影：樋口隆宏/田中聖太郎写真事務所）

昼公演では『Serenade』を、夜公演では『What you think』でファンと共に盛り上がる2人。ラスト曲である『sHi-tai!』ではファンの掛け声も相まって会場は熱狂の渦に包まれた。「素敵なスタッフ、一番大切なファンの皆さん、ありがとう」と感謝するシン。韓国でミュージカル『OZ』（5月5日〜公演）に出演することが決定しているヨンソクは、「僕たちのために来てくれてありがとう。今度はシン君の誕生日、クリスマスには“クロスマス”としてイベントはどう？」と提案。

「CROSS GENEでした」と2人で仲良く手を繋いで会場を後にした直後、レコーディングをしている2人の姿がスクリーンに!? CROSS GENEの本格的な復活の輪郭が見えてきそうな予告映像も披露され、ファンには何よりの贈り物となったのは間違いない。