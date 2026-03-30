「だ、誰？」とファン困惑も…SHINee・テミン、“整形説”を一蹴！変わらぬビジュアルを証明

SHINeeのテミンが、ネット上で浮上した“整形説”を自撮り公開によって沈静化させた。

最近、Amazon Musicの公式アカウントに投稿されたテミンの動画キャプチャが、SNSやオンラインコミュニティを中心に拡散された。公開された写真の中のテミンは、目鼻立ちの印象や雰囲気が以前と違って見えたことから一部で整形疑惑が浮上した。

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これを見た一部のネットユーザーからは「私の知っているテミンの顔か疑った」「鼻のラインが完全に違う」「雰囲気も変わった」「誰かと思った」といった驚きの反応が寄せられた。

（写真＝Amazon Music）

しかし一方で、「照明や角度のせいでは？」「正面か横顔かの違いだけで、大きな変化は感じられない」「以前も整形説が出たけど、結局いつも通りだった」といった冷静な意見も多く上がっていた。

実際、最近ユーチューブで公開された映像でのテミンの姿は以前と変わりなく、過度な疑惑提起を控えるべきだという声も上がっている。

こうした反応を意識してか、テミンは29日、自身のインスタグラムに「HOME SWEET HOME」というコメントを添えて数枚の写真を投稿。公開された日常のショットには、以前と変わらぬビジュアルのテミンが写っており、整形説を一蹴する形となった。

（写真＝テミンInstagram）

なお、テミンは最近、G-DRAGONやソン・ガンホらが所属するGalaxy Corporation（ギャラクシー・コーポレーション）と専属契約を締結。4月には米最大級の音楽フェス「2026 Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ）」への出演を控えている。さらに、5月29日から31日までの3日間は、ソウル・KSPOドームにてSHINeeの単独コンサート「The Trilogy I 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]'」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。