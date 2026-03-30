大河「豊臣兄弟！」慶（吉岡里帆）初登場も“意味深な表情＆セリフなし”で「異様な存在感」「謎だらけ」の声 次回サブタイトルも話題に【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/30】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第12話「小谷城の再会」が、3月29日に放送された。慶（ちか）役の吉岡里帆が初登場し、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】「豊臣兄弟！」サブタイトル話題の次回予告
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
藤吉郎が京都奉行に就任。小一郎と藤吉郎は任務に追われる多忙な日々を送っていた。そんな中、小一郎と藤吉郎は信長（小栗旬）に連れられ、浅井長政（中島歩）に嫁いだ信長の妹・市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）を訪ねる。
その後、久しぶりに岐阜へ戻った小一郎は、京みやげを持って亡き恋人・直（白石聖）の墓参りへ。墓前で手を合わせていると、近くのお堂から笠をかぶった男が現れ、足早に去って行く。小一郎がお堂の様子をうかがっていると、続いて1人の女性が姿を現し、小一郎と視線を交わした。
後日、小一郎は信長に呼び出され「主命」として嫁を取るよう命じられる。引き合わされたのは安藤守就（田中哲司）の娘・慶。小一郎の前に現れた慶は、かつてお堂で出会ったあの女性だった。
今回、小一郎の正妻として生涯をともに歩み、やがて藤吉郎の妻・寧々（浜辺美波）とともに豊臣兄弟を支える存在となる慶が初登場。しかし、セリフもなく、どこか含みのある表情を浮かべて独特な雰囲気を放っていたことから、SNS上では「正妻きたー！！」「笑顔がなくても美しい」「ミステリアス」「想像と全然違った」「意味深すぎる」「異様な存在感がある」「一体何者？」「お堂で何してたんだろう」「謎だらけ」などの声が上がった。
また、4月5日に放送される第13話のサブタイトルが「疑惑の花嫁」だったことにも注目が集まり「疑惑？怖いなぁ…」「気になりすぎる」「1週間待てない」「面白くなってきたー！！」といった声も上がり、今後の展開に期待が高まっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」小一郎（仲野太賀）、慶（吉岡里帆）と出会う
藤吉郎が京都奉行に就任。小一郎と藤吉郎は任務に追われる多忙な日々を送っていた。そんな中、小一郎と藤吉郎は信長（小栗旬）に連れられ、浅井長政（中島歩）に嫁いだ信長の妹・市（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）を訪ねる。
その後、久しぶりに岐阜へ戻った小一郎は、京みやげを持って亡き恋人・直（白石聖）の墓参りへ。墓前で手を合わせていると、近くのお堂から笠をかぶった男が現れ、足早に去って行く。小一郎がお堂の様子をうかがっていると、続いて1人の女性が姿を現し、小一郎と視線を交わした。
後日、小一郎は信長に呼び出され「主命」として嫁を取るよう命じられる。引き合わされたのは安藤守就（田中哲司）の娘・慶。小一郎の前に現れた慶は、かつてお堂で出会ったあの女性だった。
◆「豊臣兄弟！」慶（吉岡里帆）初登場シーンが話題
今回、小一郎の正妻として生涯をともに歩み、やがて藤吉郎の妻・寧々（浜辺美波）とともに豊臣兄弟を支える存在となる慶が初登場。しかし、セリフもなく、どこか含みのある表情を浮かべて独特な雰囲気を放っていたことから、SNS上では「正妻きたー！！」「笑顔がなくても美しい」「ミステリアス」「想像と全然違った」「意味深すぎる」「異様な存在感がある」「一体何者？」「お堂で何してたんだろう」「謎だらけ」などの声が上がった。
また、4月5日に放送される第13話のサブタイトルが「疑惑の花嫁」だったことにも注目が集まり「疑惑？怖いなぁ…」「気になりすぎる」「1週間待てない」「面白くなってきたー！！」といった声も上がり、今後の展開に期待が高まっている。（modelpress編集部）
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