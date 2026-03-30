王慶墓出土の駄馬俑。（太原＝新華社配信）

【新華社太原3月30日】中国の山西省考古研究院は、同省長治市潞州（ろしゅう）区西南関村で2025年に唐代の墓を発見したと明らかにした。武周期（690〜705年）の中下級官の墓で、身分や年代が明確な上、多元的な情報を備えていた。

長治市の道路建設工事に伴い、山西省考古研究院と同市の文物保護センター、考古研究所が2025年8月から10月にかけて発掘調査を行った。

王慶墓出土の牛車。（太原＝新華社配信）

墓誌銘によると、被葬者は太原出身の王慶（おう・けい）で、戦功により従五品騎都尉の位を授けられた。長安2（702）年3月27日に死去し、同年4月12日に潞州城の南西5里の平原に葬られた。

墓からは陶器を中心に38組44点の遺物が出土。副葬品はおおむね元の位置を保ち、墓門正面南側に墓誌が置かれ、墓門両側に鎮墓武士俑と鎮墓獣が配置されていた。墓室の床の東側には当時の生活の様子を伝える明器や動物俑、北側には陶馬、陶駱駝（ラクダ）、人俑、鎮墓俑が置かれ、同地域の唐代墓に見られる副葬陶器の組み合わせがほぼそろっていた。

王慶墓出土の陶猪。（太原＝新華社配信）

長治市考古研究所の職員、延夢蝶（えん・ぼうちょう）さんは今回の発掘について、武周期の中下級の勲官（くんかん＝実職を伴わない名誉称号）墓に関する研究資料を充実させ、唐代の等級別墓葬制度の体系をより明確にしたと説明。整った副葬品は武周期の喪葬儀礼や手工芸技術、民間の生活の様子を如実に伝えており、地域の文化交流や芸術様式の研究に実物による裏付けをもたらしたと語った。（記者/王学濤）

王慶墓出土の鎮墓武士俑。（太原＝新華社配信）

王慶墓出土の執事俑。（太原＝新華社配信）

王慶墓出土の胡人俑。（太原＝新華社配信）

王慶墓出土の侍女俑。（太原＝新華社配信）