レブロンのブラッシュ新作♡チーク×ハイライトで天使のほっぺに

メイクに自然な血色感とツヤをプラスしたい方に朗報♡レブロンから、チークとハイライターがひとつになった新作ブラッシュが登場します。ほんのり色づくピュアな発色と、透明感あふれるツヤで、思わず見惚れる“天使のほっぺ”を演出。ひと塗りで印象がぐっと変わる、今季注目のアイテムです♪

1つで完成♡チーク＆ハイライト

「レブロン ブラッシュ デュオ N」は、チークとハイライターが一体になった便利なワンパレット。付属ブラシでチークをのせた後にハイライトを重ねるだけで、簡単に立体感のある仕上がりに。

メイク初心者でも失敗しにくく、忙しい朝にもぴったりなアイテムです。

キスミー フェルム数量限定♡春色ルージュでやわらか血色リップ

透明感と血色感を同時に叶える

ほんのり発色のカラーが肌に溶け込むようになじみ、自然な血色感をプラス。さらに透明感のあるハイライターがくすみを飛ばし、顔全体を明るく見せてくれます。

ピュアなピンクから柔らかなブラウンまで揃った全4色展開で、イエベ・ブルべ問わず自分に合うカラーが見つかります。

なめらか密着で美しい仕上がり

レブロン ブラッシュ デュオ N

価格：1,760円（税込）

超微粒子パウダーがムラなく均一に広がり、肌にしっかり密着。時間が経っても崩れにくく、美しい仕上がりが続きます。さらにセラミド¹、チアシードオイル²、インカインチオイル*³などのうるおい成分を配合し、しっとりとしたツヤ肌をキープします。

カラー：全4色

発売日：2026年4月20日（月）

*¹ セラミドNP *² サルビアヒスパニカ種子油 *³ プルケネチアボルビリス種子油

メイクにときめきをプラス♡

ひとつで血色感とツヤを叶えるレブロンの新作ブラッシュは、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれる存在♡軽やかな発色と上品な輝きで、ナチュラルなのに印象的な仕上がりに導いてくれます。

持っているだけで気分が上がるパッケージも魅力のひとつ。新しい自分に出会えるアイテムとして、ぜひチェックしてみてください♪