“トランジスタグラマー”天木じゅん、グラビア引退へ「驚かせてしまってごめんね」
グラビアアイドルの天木じゅん（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。今夏をもってグラビア活動を卒業することを発表した。
【写真】グラビア引退を報告した天木じゅん
天木は「皆様にご報告があります。天木じゅん、夏頃グラビアを卒業します」と報告。「驚かせてしまってごめんね。今回はエイプリルフールでもなく本当のお話です」とし、突然の発表であることを明かした。
さらに「詳しくは週刊プレイボーイの誌面や、インタビューをご覧くださいませ」と呼びかけ、「夏頃までグラビアアイドルとしてのラストラン一緒に見届けてください」とファンへメッセージを送っている。
天木は、1995年10月16日生まれ、兵庫県出身。T149・B95・W59・H93（事務所公式より）の“トランジスタグラマー”なスタイルを武器に、グラビア界を席巻している。
【写真】グラビア引退を報告した天木じゅん
天木は「皆様にご報告があります。天木じゅん、夏頃グラビアを卒業します」と報告。「驚かせてしまってごめんね。今回はエイプリルフールでもなく本当のお話です」とし、突然の発表であることを明かした。
さらに「詳しくは週刊プレイボーイの誌面や、インタビューをご覧くださいませ」と呼びかけ、「夏頃までグラビアアイドルとしてのラストラン一緒に見届けてください」とファンへメッセージを送っている。
天木は、1995年10月16日生まれ、兵庫県出身。T149・B95・W59・H93（事務所公式より）の“トランジスタグラマー”なスタイルを武器に、グラビア界を席巻している。