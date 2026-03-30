テレ朝、2025年度視聴率を発表 個人＆世帯で3冠達成
テレビ朝日は30日、ビデオリサーチ調べ（関東地区）による年度平均視聴率（2025年3月31日〜2026年3月29日）を発表。個人全体と世帯で3冠を達成したことを報告した。
【写真】人工股関節置換術を受ける長嶋一茂
「個人全体」は、全日帯（6〜24時）3.4％、ゴールデン帯（19〜22時）5.2%、プライム帯（19〜23時）5.2％で、2年連続の3冠を達成。また「世帯」は、全日帯（6〜24時）6.3％、ゴールデン帯（19〜22時）8.8％、プライム帯（19〜23時）8.9％で、4年連続の3冠を達成した。
レギュラー番組で2025年度の視聴率をけん引したのは、『報道ステーション』をはじめとするテレビ朝日独自のプライム帯ニュースベルトや朝昼帯の報道情報番組。『報道ステーション』は年度平均6.0％を記録。2019年度から自己最長の7年連続同時間帯トップを走り続けている。また、週末夜の『サタデーステーション』も年度平均5.1％で5年連続の同時間帯トップ、『有働Times』 は有働キャスターによるインタビュー企画「レジェンド＆スター」が話題を呼び、同時間帯2位となった。
さらに、全日帯では2024年に週末まで放送拡大した『グッド！モーニング』の平日6時台が年度平均3.3％、7時台が年度平均5.0％と、ともに番組開始以来初めて同時間帯トップに。続く『羽鳥慎一モーニングショー』は年度平均5.4％と6年連続で同時間帯トップを独走。『大下容子ワイド！スクランブル』は注目のニュースだけでなく番組独自の目線を貫き海外ニュースなど多岐にわたる話題を硬軟織り交ぜて紹介し、第1部（午前10：25〜正午）が年度平均2.7％で12年連続同時間帯トップ、第2部（正午〜午後１：00）では年度平均2.7％で5年連続同時間帯民放トップとなった。
なお順位は、テレビ朝日が独自に集計した。
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「個人全体」は、全日帯（6〜24時）3.4％、ゴールデン帯（19〜22時）5.2%、プライム帯（19〜23時）5.2％で、2年連続の3冠を達成。また「世帯」は、全日帯（6〜24時）6.3％、ゴールデン帯（19〜22時）8.8％、プライム帯（19〜23時）8.9％で、4年連続の3冠を達成した。
さらに、全日帯では2024年に週末まで放送拡大した『グッド！モーニング』の平日6時台が年度平均3.3％、7時台が年度平均5.0％と、ともに番組開始以来初めて同時間帯トップに。続く『羽鳥慎一モーニングショー』は年度平均5.4％と6年連続で同時間帯トップを独走。『大下容子ワイド！スクランブル』は注目のニュースだけでなく番組独自の目線を貫き海外ニュースなど多岐にわたる話題を硬軟織り交ぜて紹介し、第1部（午前10：25〜正午）が年度平均2.7％で12年連続同時間帯トップ、第2部（正午〜午後１：00）では年度平均2.7％で5年連続同時間帯民放トップとなった。
なお順位は、テレビ朝日が独自に集計した。