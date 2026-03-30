ミネソタ・ツインズのデレク・シェルトン監督（55）が29日（日本時間30日）のオリオールズ戦で、MLB史に残る“珍記録”を作った。ネットサイト「ザ・スコア」が同日、報じた。

9回1死一塁、ツインズの指名打者ジョシュ・ベルは、フルカウントからオリオールズの守護神ライアン・ヘルズリーのスライダーを見逃し、四球と判定された。しかしヘルズリーは帽子に触れてチャレンジを要求。ABS（自動ボール・ストライク判定システム）によって判定は覆り、四球は一転、三振に変更された。

判定に納得のいかないシェルトン監督はベンチを飛び出し、チャレンジの合図が遅すぎたと抗議したが、すぐに退場処分となった。ABS判定を巡る抗議での退場は、MLB史上初の出来事となった。

試合後、シェルトン監督は「ヘルズリーが帽子を叩くのが十分に早かったとは思わなかった。3秒以内くらいであるべきだと思うが、それに収まっていなかったように感じた。ただ、審判団は問題ないと判断した」と抗議の経緯を説明。ABSのルールでは、ボール・ストライクの判定に異議を唱える場合、選手は審判のコールからおよそ2秒以内に頭をタップする必要がある。

最近では「チャレンジ」と声に出して意思表示する選手も出てきている。一方、ヘルズリーも試合後にコメントし、シェルトンの不満には理解を示しつつ、自身の対応は適切だったと主張した。「彼の言い分は分かる。主審がすぐに気づかなかったように見えたから、こちらも少し混乱した。二塁塁審のラズ・ディアスが“すぐにやっていた”とフォローしてくれた。新しい制度だから、こういう“成長痛”のようなことあると思うし、今日はそれが出た」と話している。

シェルトン監督にとって今回の退場は、7年間の監督キャリアで通算17度目になる。