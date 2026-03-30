【ひらがなクイズ】解けるとストレス解消！ 共通するひらがな2文字は？ ヒントは「安全への配慮」
日常生活でよく使う言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、誰かの関心をこちらに向けようとする時の表現から、けがや間違いを避けるための慎重な姿勢、意識が遠のく様子まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ひく
□□つける
□□うしなう
ヒント：相手の関心を自分のほうへ向けようとして、思わせぶりな態度を取ることを何といいますか？
答えを見る
↓
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▼解説
きをひく（気を引く）
きをつける（気を付ける）
きをうしなう（気を失う）
相手の関心を求めて働きかける「気を引く（きをひく）」は、人とのつながりを求める能動的な心の動き。一方で「気を付ける（きをつける）」は、過ちや危険を避けようとする自律の心を表しています。そこに、自分の意志とは無関係に意識が遠のく「気を失う（きをうしなう）」が加わることで、人間が持つ「意識」のさまざまな側面が一つのセットになりました。パズルが解けた瞬間の、点と線が結びついたような納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、誰かの関心をこちらに向けようとする時の表現から、けがや間違いを避けるための慎重な姿勢、意識が遠のく様子まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□つける
□□うしなう
ヒント：相手の関心を自分のほうへ向けようとして、思わせぶりな態度を取ることを何といいますか？
答えを見る
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正解：きを正解は「きを」でした。
▼解説
きをひく（気を引く）
きをつける（気を付ける）
きをうしなう（気を失う）
相手の関心を求めて働きかける「気を引く（きをひく）」は、人とのつながりを求める能動的な心の動き。一方で「気を付ける（きをつける）」は、過ちや危険を避けようとする自律の心を表しています。そこに、自分の意志とは無関係に意識が遠のく「気を失う（きをうしなう）」が加わることで、人間が持つ「意識」のさまざまな側面が一つのセットになりました。パズルが解けた瞬間の、点と線が結びついたような納得感を得られたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)