山田優、黒タイツの美脚を披露！ スタイリッシュなコーデのバッグを紹介「機能性抜群のトートバッグ」
モデルで俳優の山田優さんは3月29日、自身のInstagramを更新。代々木公園を臨むホテルを訪れた際のスタイリッシュなコーデショットを公開しました。
【写真】山田優の美脚コーデショット
黒いタートルネックトップスに灰色のジャンパースカート、黒いタイツ、ロングブーツを合わせたコーディネートで、THE WEEKEND HOTELのカップを手に持ち、同ブランドのトートバッグを持ちながら笑顔を見せる姿や、全身のスタイリッシュなコーデを披露する姿、口元に手を当ててカメラ目線の姿などを公開しています。動画ではバッグの内側のポケットなど機能性を紹介する姿も見せています。
ファンからは「前髪オンザにして欲しいーかわいーー！」「素敵です」「大好き」「バッグ欲しいお揃いにします」「機能性抜群のトートバッグ」などのコメントが寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】山田優の美脚コーデショット
ホテルで美脚コーデを披露山田さんは「都会とは思えないほど、落ち着く場所です 好きな飲み物を持ち歩くのに便利なマグカップと分かりやすく収納ができるポケットがたくさんある優秀なバッグ」とつづり、写真を4枚と動画を1本載せています。
ファンからは「前髪オンザにして欲しいーかわいーー！」「素敵です」「大好き」「バッグ欲しいお揃いにします」「機能性抜群のトートバッグ」などのコメントが寄せられました。
個性的なトップスが目立つ姿も22日にはスパッツ姿で美脚を披露していた山田さん。個性的なトップスを着て、おしゃれな様子が際立っています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)