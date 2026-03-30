トランプ「TACO」通用せず、原油先物103ドル回帰 発言は実に曖昧 トランプ「TACO」通用せず、原油先物103ドル回帰 発言は実に曖昧

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トランプ「TACO」通用せず、原油先物103ドル回帰 発言は実に曖昧



トランプ発言を受けNY原油先物は一時101ドルちょうど付近まで上げを縮小したが、すぐに103ドル台に戻している。ダウ先物は一時下げを縮小も再び300ドル安に。



トランプ米大統領はイラン合意は「間もなく実現する可能性もある、合意はあり得ると思う」とコメント。「可能性もある」「あり得ると思う」と実に曖昧な表現。トランプ氏はイランがほとんどの要求を受け入れたと主張するものの、内容については言及していない。市場混乱を避けるための「TACO」かもしれない。



トランプ氏は「イランの石油を奪いたい」とハルグ島を接収する可能性を示唆しているほか、イランからウラン回収するための軍事作戦も検討している。イラン側の反発は必至で戦争はエスカレートするだろう。

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