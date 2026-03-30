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「ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(毎週月曜深夜0時～0時30分の放送枠)の第5弾として、世界を魅了するダンスチーム・アバンギャルディ、待望の地上波初冠番組「爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴｣をお送りする。

3月28日(土)に放送された事前特番では、特別講師に韓国出身のDJ・音楽プロデューサーであるNight Tempo、そして昭和歌謡研究家のまあくんを迎え、世界的に再評価される「シティポップ」の背景を解説。ラストには「Night Tempo×アバンギャルディ」のコラボレーションショーで、圧巻のパフォーマンスを披露した。

そして、4月6日(月)深夜0時、ついにレギュラー放送(全4回)が開宴！ 名だたる昭和歌謡のスターたちがゲストとして登場し、令和の今、昭和歌謡の新たな魅力をさらに深くひも解いていく。最後には、アバンギャルディとスターの超豪華コラボステージをお届け！

■4月6日(月)放送：ゲスト 増田惠子(ピンク・レディー)

第1回には、70年代に社会現象を巻き起こした伝説の国民的アイドル、ピンク・レディーの増田惠子が登場。番組前半では、ファン歴50年超の”ピンク・レディーマニア”まあくんが、その壮絶な歴史を解説！超多忙伝説やストイックなプロ意識を象徴する逸話など、今なお語り継がれるスターの格を熱弁する！ そして増田惠子本人からも、多忙を極めるあまり起きた「移動中の驚愕ハプニング」など、昭和の芸能界を最前線で駆け抜けた彼女ならではの超ド級エピソードが次々と飛び出す！ さらに、不朽の名曲「UFO」「S・O・S」を、アバンギャルディと初のコラボステージで披露。

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▼増田惠子コメント

本当に楽しかったです。体中が燃えました！今をときめくアバンギャルディさんと一緒にステージに立つことができて、最高に幸せな時間でした。彼女たちのダンスは本当に素晴らしく、振付も今まで見たことのない独創的なものばかり。akaneさんの圧倒的な才能にも強く惹かれました。当時、「UFO」など私たちの振付を担当してくださった土居先生(土居甫)にも、「土居先生、見てた！？」と伝えたい気持ちです。ダンスに真っ直ぐ取り組む姿勢、そしてあのキラキラとした目、彼女たちの放つ純粋なエネルギーから、私自身がたくさんの元気を貰えました！これからも彼女たちをずっと見守り続けたいです。



■4月13日(月)放送：ゲスト 岩崎宏美

第2回には、圧倒的な歌唱力と表現力で”歌謡界の至宝”と称される岩崎宏美が登場。スタジオでは、ミリオンセラーを記録した珠玉の名バラード「聖母たちのララバイ」を披露し、その唯一無二の歌声でアバンギャルディを魅了する。さらに、昭和歌謡研究家・まあくんが、岩崎宏美の「異次元の凄さ」を徹底解剖！デビュー当時、10代にして圧倒的な実力を誇った彼女がいかに衝撃的な存在だったかを熱弁する。また、大ヒット曲「シンデレラ・ハネムーン」のタイトルに込められた真意や、情景が鮮やかに浮かび上がる歌詞の魅力を深堀り。岩崎宏美本人が語る当時の意外な思いと、歌詞に隠された物語をひも解いた先に完成する、アバンギャルディ×岩崎宏美の「シンデレラ・ハネムーン」豪華コラボレーションステージは必見！

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▼岩崎宏美コメント

結成されてまだ4年とは思えないほどのプロ根性があって、収録中に床が汚れているとすぐ気づいて拭く姿など、akaneさんがきちんと皆さんのことを指導されてるんだなと感心しました。「シンデレラ・ハネムーン」のパフォーマンスも、とにかく振付が普通じゃないです。あの動きとカウントで正確に音を取れるのが驚異的で、最初から最後まで圧倒されっぱなしでした。アバンギャルディさんは、本当に無敵ですよね。それにおかっぱヘアもトレードマークになっていて。ちなみに、あまりに動かないあのヘアスタイル、どうやって固定しているのか聞いたら、毎回『地毛です！』って返ってくるんです(笑)。そんな彼女たちの世界観も最高ですし、もっともっと世界に羽ばたいて欲しいですね。

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【放送情報】

月よるビッグバン「爆踊！アバンギャルディ 昭和歌謡の宴」

出演：アバンギャルディ、akane、藤崎健一郎(ABCテレビアナウンサー)＋各回ゲスト

放送日時：4月6日(月) 深夜0時～0時30分スタート(全4回)

※放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信

◆公式HP https://www.asahi.co.jp/sp/bakuodo/