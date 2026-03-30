朝ドラ『風、薫る』初回、ミセス新曲解禁にSNSの声 今夜『news zero』では大森元貴の新曲テーマソングが解禁
Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の新曲「風と町」が、きょう30日から放送開始となったNHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として、オープニング内で初めてオンエアされた。
【写真】『news zero』ミセス大森元貴の新曲を知らせる投稿
放送直後からSNSでは「めちゃくちゃあったかい感じ。心地が良い曲だなぁ」「タイトルバックにぴったりだったな」「良い朝でした」「めちゃ草原で風感じる曲だね」「すごくあたたかくて素敵な曲だ」などのコメントが寄せられている。
なお、きょう午後11時からは、大森元貴（Vo／Gt）の書き下ろし新曲「催し」が、日本テレビ系『news zero』（月〜木 後11：00／金曜 後11：30）のテーマソングとして放送される。
3月24日の放送内で発表され、番組でキャスターの櫻井翔は、「Mrs. GREEN APPLEとしての活動はもちろんですけれども、映画やドラマでもお芝居だったり、写真作品だったり、ジャンルを超えた表現の幅が本当に広いなという印象です」とコメント。「どんな楽曲を届けてくれるのか、今からとても楽しみです」と期待を寄せた。
【写真】『news zero』ミセス大森元貴の新曲を知らせる投稿
放送直後からSNSでは「めちゃくちゃあったかい感じ。心地が良い曲だなぁ」「タイトルバックにぴったりだったな」「良い朝でした」「めちゃ草原で風感じる曲だね」「すごくあたたかくて素敵な曲だ」などのコメントが寄せられている。
3月24日の放送内で発表され、番組でキャスターの櫻井翔は、「Mrs. GREEN APPLEとしての活動はもちろんですけれども、映画やドラマでもお芝居だったり、写真作品だったり、ジャンルを超えた表現の幅が本当に広いなという印象です」とコメント。「どんな楽曲を届けてくれるのか、今からとても楽しみです」と期待を寄せた。