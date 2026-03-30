球団創設50周年のシーズンを迎えたブルージェイズが、アスレチックスとの開幕シリーズで計50奪三振を記録した。シーズン最初の3試合での奪三振数としてメジャーリーグ新記録となる快挙。29日（日本時間30日）、AP通信が報じた。

ジョン・シュナイダー監督は「ブルージェイズの50周年に、3試合で50奪三振。きれいな数字だね」と投手陣の働きを称賛した。開幕戦では先発のケビン・ガウスマンが6回で11奪三振を記録し、球団の開幕投手としての記録を更新。2戦目に先発した新加入のディラン・シースは12奪三振を奪い、ブ軍でのデビュー登板としては最多記録を樹立した。3戦目はエリック・ラウアーが9奪三振を記録し、チームは最終戦を5−2で制し、アスレチックスをスイープ。守護神のジェフ・ホフマンは3連戦で計6奪三振を記録した。

アスレチックスのマーク・コッツェイ監督は「相手の投手陣が素晴らしかった。特に先発陣はトップクラスで、完全に手を焼いた」と脱帽した。50奪三振は1シリーズでの球団最多タイ記録。19年3月、デトロイトでの開幕4連戦でタイガースから奪った三振数に並んだ。

「チーム全体で計画を立て、それを実行する。そういう総合力を見るのは楽しいし、その一員でいられるのも嬉しいよ」と指揮官もご満悦だった。