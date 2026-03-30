ヘリオス<4593.T>が続伸している。前週末２７日の取引終了後に、経済産業省の「再生・細胞医療・遺伝子治療製造設備投資支援事業費補助金」の交付が正式に決定したと発表しており、好材料視されている。



約７０億円の助成を受けて、再生医療等製品の開発製造受託事業の製造拠点を整備する予定で、大和ハウス工業<1925.T>が運営する「ＤＰ－Ｌａｂ ＫＯＢＥ」（神戸市中央区）内に細胞加工製造用施設（ＣＰＣ）を整備。将来的には国内外の製薬企業からの開発製造受託を受けるとともに、自社で開発を進めている急性呼吸窮迫症候群（ＡＲＤＳ）、外傷及び脳梗塞急性期などの体性幹細胞再生医薬品（開発コード「ＨＬＣＭ０５１」）を製造し、ＣＤＭＯ（医薬品開発製造受託機関）事業として推進するとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS