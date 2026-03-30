アクセルスペースホールディングス<402A.T>が３日続落している。前週末２７日の取引終了後に、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が推進する宇宙戦略基金第２期の技術開発テーマ「次世代地球観測衛星に向けた観測機能高度化技術」に採択されたと発表したが、地合い悪のなか好反応は限定的となっている。



採択された技術開発課題は「衛星編隊・旅客機観測によるＣＯ２発生源別排出量・吸収モニタ」。支援上限額は３０億円で、同社を代表機関に明星電気（群馬県伊勢崎市）、ＡＮＡホールディングス<9202.T>、ＪＩＪ（東京都港区）などと連携する。事業期間は最長で６年を予定しており、２７年５月期以降６年程度をかけて業績に寄与するとしている。



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出所：MINKABU PRESS