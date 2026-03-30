岡山大学の50代の男性教員が学生に対してアカデミック・ハラスメント行為を行ったとして、停職１か月の懲戒処分を受けました。

【写真を見る】【アカハラ】岡山大学の男性教員（50代）が学生に対してアカデミック・ハラスメント行為を行ったとして停職１か月の懲戒処分→男性教員「内容について重く受け止めております」

教員と学生に対してアカハラ

岡山大学によりますと、この教員は2023年4月から10月ごろにかけて、教員1人と学生1人に対して、複数のアカデミック・ハラスメントを行ったということです。岡山大学は、「この事態を真摯に重く受け止め、全学をあげて更なるハラスメント防止対策を徹底し再発防止に取り組むと」しています。





懲戒処分を受け男性教員（50代）は…

2024年7月ごろと2025年5月ごろに被害者が大学側に相談したことがきっかけてハラスメント行為が明らかになったものです。

男性教員は大学の調査に対してハラスメント行為を認め、懲戒処分を受けて「内容について重く受け止めています」と話しています。



大学はハラスメントの内容について、被害者のプライバシーの侵害や二次被害のおそれがあるとして、公表を差し控えるとしています。



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