３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円８９銭前後と前週末２７日の午後５時時点に比べ５銭程度のドル安・円高で推移している。



２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円３１銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終了。イラン紛争が長期化するとの警戒感が強まるなか、一時１６０円４０銭台に上昇し、１年８カ月ぶりの円安水準をつけた。米ミシガン大学による３月の消費者信頼感指数の確報値は速報値から低下し、１年先のインフレ予想は速報値を上回った。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げに向かうシナリオが意識されたほか、米原油先物市場でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）期近の５月限が一時１バレル＝１００ドルを上回り、有事のドル買いを誘発した。



３０日は午前８時台に１６０円４０銭台で推移する場面があったが、その後はドル売り・円買いの流れとなった。三村淳財務官がこの日、原油先物市場に加え為替市場においても投機的な動きが高まっている、としたうえで「この状況が続けばそろそろ断固たる措置が必要になる」と発言した。政府・日銀による為替介入の可能性が意識された。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５０７ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００１１ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円９８銭前後と同２３銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS