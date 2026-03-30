川崎Fにさらなる離脱選手…MF紺野和也の診断結果を発表
[故障者情報]
川崎フロンターレは30日、MF紺野和也が左ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。
紺野はアビスパ福岡から今季完全移籍加入し、ここまで7試合に出場している。クラブによると今月27日のトレーニング中に負傷したという。
川崎Fは今月に入ってからMF山市秀翔が右鎖骨下静脈血栓症および右胸郭出口症候群と、DF佐々木旭が左ハムストリング肉離れと、MF大関友翔が左足関節捻挫(前下脛腓靭帯損傷)と、DF谷口栄斗が左ハムストリング肉離れと診断されたことを公表しており離脱者が相次いでいる。
川崎フロンターレは30日、MF紺野和也が左ヒラメ筋肉離れと診断されたことを発表した。全治期間は公表していない。
紺野はアビスパ福岡から今季完全移籍加入し、ここまで7試合に出場している。クラブによると今月27日のトレーニング中に負傷したという。
川崎Fは今月に入ってからMF山市秀翔が右鎖骨下静脈血栓症および右胸郭出口症候群と、DF佐々木旭が左ハムストリング肉離れと、MF大関友翔が左足関節捻挫(前下脛腓靭帯損傷)と、DF谷口栄斗が左ハムストリング肉離れと診断されたことを公表しており離脱者が相次いでいる。