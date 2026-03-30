日テレ・東京ベレーザは味スタで5発快勝!! 女子ACLの4強が決定
AFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)は28日と29日に準々決勝を開催し、4強が出揃った。日テレ・東京ベレーザも準決勝に進出している。
日テレ・東京ベレーザはグループリーグを2勝1分けで首位通過。準々決勝では味の素スタジアムにスタリオン・ラグナ(フィリピン)を迎えると前半41分、FW樋渡百花がペナルティエリア内で冷静に相手をかわしてゴールネットを揺らし、1点リードで試合を折り返した。
後半は開始3分にMF北村菜々美が追加点を奪うと、後半26分にはベンチからのリクエストでビデオ判定が行われるフットボール・ビデオ・サポート(FVS)を活用して得たPKをMF猶本光が決めて3-0。同37分にMF松永未夢、同40分にはFW氏原里穂菜にもゴールが生まれて5-0の快勝を飾った。
準決勝ではメルボルン・シティウィメン(豪州)と対戦する。もう一つの準決勝はネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)対水原FC(韓国)に決まった。
なお準決勝以降は集中開催方式で、5月20日から23日の間に行われる。開催地は未定となっている。
日テレ・東京ベレーザはグループリーグを2勝1分けで首位通過。準々決勝では味の素スタジアムにスタリオン・ラグナ(フィリピン)を迎えると前半41分、FW樋渡百花がペナルティエリア内で冷静に相手をかわしてゴールネットを揺らし、1点リードで試合を折り返した。
準決勝ではメルボルン・シティウィメン(豪州)と対戦する。もう一つの準決勝はネゴヒャン女子蹴球団(北朝鮮)対水原FC(韓国)に決まった。
なお準決勝以降は集中開催方式で、5月20日から23日の間に行われる。開催地は未定となっている。