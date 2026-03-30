株式会社浅沼商会は、焦点距離を5段階に切り替えられる重量約100gのレンズ一体型カメラ「Realishot DC8300」を4月3日（金）に発売する。AGFA PHOTOブランドの製品。

3月27日（金）発売の500万画素モデル「Realishot DC5500」がデジタルズームを採用しているのに対し、本製品は800万画素かつ光学8倍ズーム（約36mm相当、約100mm相当、約120mm相当、約200mm相当、約288mm相当の切り替え式）を備えた上位モデル。

重量は「Realishot DC5500」の約89gに対し、約100gになる。

最大記録解像度は静止画が2,100万画素（画素補間）、動画が1080P（30fps）。

カラーバリエーションとして、ブラック、シルバー、レッドの3色を用意する。

ブラック

シルバー

レッド

イメージセンサー：1/3.2インチ約800万画素CMOSセンサー 焦点距離：約36mm相当、約100mm相当、約120mm相当、約200mm相当、約288mm相当（5段階） 開放F値：F3.3-5.8 撮影可能範囲：20cm～∞（ワイド端）、100cm～∞（テレ端） 静止画解像度：2,100万画素（補間）、1,800万画素（補間）、1,600万画素（補間）、1,400万画素（補間）、1,200万画素（補間）、1,000万画素（補間）、800万画素（補間）、700万画素、500万画素、300万画素、VGA 動画解像度：1080P（30fps）、720P（30fps）、VGA（30fps） ファイル形式：JPEG（静止画）、AVI（動画） 露出補正：－2.0EV～＋2.0EV ISO感度：オート、50～1600 ホワイトバランス：オート、昼光、曇天、タングステン、蛍光灯（H）、蛍光灯（L） マイク／スピーカー：内蔵 シャッタースピード：オート 接続端子：USB Type-C メモリーカード：SDHC/SDメモリーカード（最大32GB） 電源：リチウムイオン電池 外形寸法：約99×24×60mm 重量：約100g（バッテリー、カード含まず） 価格：2万2,000円