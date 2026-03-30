日本の“タカイチ現象”に韓国驚き　「サナ活」に見る高市早苗首相の「応援したいリーダー像」

「サナ活」。SNSで拡散されたこの表現は、高市早苗首相の名前である「サナ」と、好きなアイドルやキャラクターを応援する活動を意味する日本語の「推し活」を組み合わせた造語だ。

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これは高市首相を支持するさまざまな行動を包括する概念であり、最近の日本政治において注目されている現象の一つである。

高市首相が愛用するペンやバッグが話題になり、彼女が好むメニューで構成されたランチセットがシェアされる様子は、政治的支持が日常的な消費と結びつく様相を呈している。

日本において、政治家に関連する記念品や象徴的な消費自体はそれほど新しい現象ではない。ただ、「サナ活」は単なる流行語を超え、反復的かつ自発的な活動へと広がっている点で一線を画している。彼女への支持は、投票や世論調査への回答にとどまらず、日常の中で消費され、共有され、継続される行為へと転換されている。

特にSNSによる拡散は、こうした支持の形を可視化し、個人の政治的嗜好を露わにする新しいスタイルとして機能している。つまり、政治的な選択が一回限りの行為ではなく、「持続する活動」へと変化しているのだ。

では、「サナ活」に象徴されるこの新しい潮流、そして高市首相の高い支持率は何に起因しているのだろうか。

“ストレート”なメッセージが「スカッとする」という評価へ

第一に、明るく華やかなイメージが作り出す「差別化された印象」だ。

若い頃のバンド活動やバイク、スキューバダイビングなど多趣味で知られる高市首相は、これまでの日本政治にありがちだった慎重で控えめなイメージとは異なる姿を見せている。発言は短く明確で、時には積極的な表情やリアクションを通じてメッセージを伝える。

核心的なメッセージを直線的に伝えるスタイルは、遠回しな表現を重視してきた従来の政治家特有の言い回しとは対照的で、「スカッとする」という評価に繋がっている。いわゆる「早苗スマイル」と呼ばれる明るい表情とともに発せられるメッセージは、無表情や長文の説明に慣れきっていた日本政治の典型像と鮮明な違いを見せる。

ここに華やかな衣装や視覚的なイメージ戦略が加わり、政治家を「見せる存在」へと再構成している。こうした要素が、政治に無関心だった若年層における好感度上昇に寄与している。

第二に、「働くリーダー」という物語の構築だ。

こうしたイメージは、単なるスタイルを超えて「努力」と「献身」のイメージと結びつくことで説得力を持つ。昨年10月の自民党総裁選での勝利後、「ワークライフバランスを捨てる」「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」というメッセージは日本社会に大きな反響を呼び、2025年の「新語・流行語大賞」に選ばれるほどの象徴性を獲得した。

これとともに、一日の睡眠時間が3時間余りに過ぎないというハードなスケジュールが知れ渡ることで、高市首相は「努力型の政治家」というイメージを確立した。

高市早苗首相（写真提供＝つのだよしお／アフロ）

こうした内容はメディアやSNSを通じて繰り返し拡散され、単なる事実の伝達を超えて一つの物語として定着した。これは「成果以前に、姿勢に対する信頼」を形成し、有権者に「応援したい」という感情を抱かせる要因となっている。最近の日本メディアで首相の健康を懸念する報道が相次いでいる状況も、逆にこのイメージを強化している。過労への懸念と献身への評価が同時に働くことで、「無理をしてまで働くリーダー」という認識が形成されているのだ。

結局、こうした物語は、現在の停滞した日本を変えてくれるリーダーへの期待、そして「一生懸命働くリーダーに任せてみたい」という心理を刺激し、大衆の支持へと繋がっている。

第三に、明確な立場を提示するリーダーシップだ。

高市首相は政策面においても「言うべきことは言う政治家」というイメージを維持している。台湾有事のような敏感な安保問題についても比較的はっきりとした立場を示し、日米首脳会談などの外交舞台でもメッセージを明確に伝える姿を見せた。

これは従来の日本政治で度々指摘されてきた曖昧さとは対照的であり、意思決定能力に対する信頼を強める要素として作用している。つまり、コミュニケーションスタイルの明快さが政策メッセージの明快さと結びつき、リーダーシップへの信頼を形作っている。

「成果」よりも信頼高い「姿勢」

第四に、戦略的なポジショニングの効果だ。

高市首相は、就任前に見せていた強いイデオロギー色にもかかわらず、思想的な色彩を前面に押し出すよりは、中道への拡張戦略を並行して進めている。

選挙戦や政権発足後の歩みを見ると、従来の保守層を維持しつつも中道層を取り込もうとする戦略が鮮明だ。これは強硬保守イメージへの懸念を和らげ、支持基盤を広げることに寄与した。実際に高市内閣は発足後、60〜70％という高い支持率を維持しており、特定の性別や年代に偏らない比較的バランスの取れた分布を見せている。これは特定の理念集団に偏らない「拡張型支持構造」が形成されつつあることを示唆している。

結局のところ、彼女の人気は個人の魅力、政治スタイル、政策メッセージ、そして戦略的な位置取りが組み合わさった結果である。特に「サナ活」に代表される支持の形は、政治がもはや政策や理念だけで消費されるのではなく、イメージや感情、さらには日常的な体験までを含む形へと変化していることを物語っている。

しかし、こうした人気の持続可能性は依然として不透明だ。イメージとメッセージが作り出した期待は、政策の成果に結びついた時に初めて安定した支持へと転換する。経済回復、社会の安定、外交・安保分野で目に見える成果が現れない場合、現在の高い支持率は急速に再評価（下落）される可能性も存在する。特にイメージやスタイル中心の支持は、形成が速い分、離れていくスピードも速い。

それでも、明らかな変化は感じ取れる。「高市現象」は単なる人気政治家の登場を超え、日本政治が「何を語るか」だけでなく、「どう見え、どう伝わり、どう消費されるか」という次元で変容していることを示している。これは今後の日本政治のゆくえを理解するうえで、重要な手がかりとなるだろう。

●峨山政策硏究チェ・ウンミ研究委員

（記事提供＝時事ジャーナル）