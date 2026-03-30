新人開幕投手で白星を手にしたロッテの毛利海大投手と巨人の竹丸和幸投手(画像：日テレジータス)

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プロ野球が27日から開幕。3連戦を終えて、ルーキーたちも奮闘をみせました。

27日の開幕戦では、巨人のドラフト1位ルーキー竹丸和幸投手が球団64年ぶりのルーキー開幕投手として阪神打線に6回1失点。今季の新人投手で初勝利となりました。

またロッテのドラフト2位ルーキー毛利海大投手が球団76年ぶりに新人開幕投手を務め、西武打線を5回無失点。竹丸投手の勝利から24分後に勝ち星をあげました。なお新人開幕投手が2人同時に勝利を挙げるのは、1952年の三船正俊さん(阪神)、大田垣喜夫さん(広島)以来74年ぶりでした。

リリーフでは早稲田大学から巨人へドラフト2位で指名された田和廉投手が28日の阪神戦でデビュー。シンカーを武器に近本光司選手から三振を奪うなど9回を無失点に抑える活躍を見せました。

新人野手の活躍も奮闘。西武1位の小島大河選手は開幕戦スタメンマスクをかぶると、明治大学でバッテリーを組んでいた毛利投手からプロ初ヒットを記録。第3戦でも先発出場し、8打数3安打の打率.375と活躍を見せています。

さらに、中日に3連勝を飾った広島は、ドラフト1位の平川蓮選手が開幕戦の2点差の9回に同点タイムリーを記録。さらにドラフト3位ルーキーの勝田成選手が延長10回に劇的サヨナラタイムリーを放つなど、広島の4年ぶりの開幕3連勝に貢献しました。

また中日はドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手が第2戦に先発。自身の守備のミスもあり失点をするも7回1失点、3安打、9奪三振、1失点と堂々デビューを飾りました。