プロ野球が27日から開幕。3連戦を終えて、ルーキーたちも奮闘をみせました。

27日の開幕戦では、巨人のドラフト1位ルーキー竹丸和幸投手が球団64年ぶりのルーキー開幕投手として阪神打線に6回1失点。今季の新人投手で初勝利となりました。

またロッテのドラフト2位ルーキー毛利海大投手が球団76年ぶりに新人開幕投手を務め、西武打線を5回無失点。竹丸投手の勝利から24分後に勝ち星をあげました。なお新人開幕投手が2人同時に勝利を挙げるのは、1952年の三船正俊さん(阪神)、大田垣喜夫さん(広島)以来74年ぶりでした。

リリーフでは早稲田大学から巨人へドラフト2位で指名された田和廉投手が28日の阪神戦でデビュー。シンカーを武器に近本光司選手から三振を奪うなど9回を無失点に抑える活躍を見せました。

新人野手の活躍も奮闘。西武1位の小島大河選手は開幕戦スタメンマスクをかぶると、明治大学でバッテリーを組んでいた毛利投手からプロ初ヒットを記録。第3戦でも先発出場し、8打数3安打の打率.375と活躍を見せています。

さらに、中日に3連勝を飾った広島は、ドラフト1位の平川蓮選手が開幕戦の2点差の9回に同点タイムリーを記録。さらにドラフト3位ルーキーの勝田成選手が延長10回に劇的サヨナラタイムリーを放つなど、広島の4年ぶりの開幕3連勝に貢献しました。

また中日はドラフト2位ルーキー櫻井頼之介投手が第2戦に先発。自身の守備のミスもあり失点をするも7回1失点、3安打、9奪三振、1失点と堂々デビューを飾りました。