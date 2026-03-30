気象庁によりますと、前線が華中から南西諸島付近にのびており、前線上にある低気圧が東北東へ進んでいます。この低気圧は30日夜にかけて黄海に進み、前線が西日本にのびる見込みです。

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31日は、低気圧が対馬海峡付近を通って日本海を東北東へ進むでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、31日にかけて西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。

近畿地方：31日朝から高波に警戒、強風にも注意

31日は発達した低気圧が日本海を進み、前線が通過するため、朝から夜のはじめ頃にかけて大気の状態が非常に不安定になります。中部では高波に警戒が必要です。

波の予想（31日）

近畿中部：4メートル（うねりを伴う）

近畿南部：5メートル（うねりを伴う）

風の予想（31日：最大風速／最大瞬間風速）

近畿北部陸上：13メートル（25メートル）

近畿北部海上：18メートル（30メートル）

近畿中部陸上：15メートル（30メートル）

近畿中部海上：20メートル（30メートル）

近畿南部陸上：15メートル（30メートル）

近畿南部海上：20メートル（30メートル）

四国地方：31日未明から非常に強い風

31日は気圧の傾きが大きくなるため、海上を中心に非常に強い風が吹く見込みです。30日夜遅くから31日夕方にかけては、落雷や突風にも注意してください。

風の予想（31日：最大風速／最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上：13メートル（25メートル）

太平洋側陸上：18メートル（30メートル）

瀬戸内側海上：18メートル（30メートル）

太平洋側海上：23メートル（35メートル）

中国地方：31日未明から雷雲が発達

31日未明から夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達するでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷に注意が必要です。

九州北部地方：非常に激しい雨と大雨に警戒

30日夕方から31日明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。31日未明から昼前にかけて、土砂災害や浸水に注意・警戒してください。

雨の予想（1時間降水量）

30日：佐賀県 30ミリ、長崎県 30ミリ

31日：佐賀県 50ミリ、長崎県 50ミリ

24時間降水量（30日午前6時から31日午前6時まで）

佐賀県：120ミリ

長崎県：120ミリ

九州南部・奄美地方：土砂災害や激しい突風に注意

九州南部では30日昼過ぎから31日昼前にかけて、非常に激しい雨が降り大雨となるおそれがあります。奄美地方を含め、31日夜遅くにかけて激しい突風に注意してください。

雨の予想（1時間降水量）

30日：宮崎県 40ミリ、鹿児島県（奄美除く） 40ミリ

31日：宮崎県 50ミリ、鹿児島県（奄美除く） 50ミリ

24時間降水量（30日午前6時から31日午前6時まで）

宮崎県：120ミリ

鹿児島県（奄美除く）：150ミリ

沖縄・奄美：30日は落雷や急な強い雨に注意

前線や低気圧の影響で大気の状態が不安定です。沖縄本島地方と先島諸島では、30日は発達した積乱雲による落雷や突風に注意してください。

雨の実況（28日午前0時から30日午前5時まで）

石垣市川平：184.0ミリ

石垣市伊原間：164.0ミリ

多良間空港：160.0ミリ

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