敵地ブルワーズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、敵地ブルワーズ戦で3試合連続本塁打を放った。デビューから3戦連発はメジャー史上4人目で日本人として初の快挙。しかし、米ファンは複雑な感情を抱いている。

4-2の2回2死走者なし。村上が強振した打球はライトへ。フェンスの上部に当たって客席に飛び込む3号となった。ガッツポーズをしながらダイヤモンドを一周。敵地を騒然とさせた。

米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツネットワーク」のホワイトソックス専門Xが実際の映像を公開。放送席は「オーマイグッドネス！ またやった！ 日本の大スター、ムラカミが3戦連発だ！」と大興奮だった。

MLB公式サイトのサラ・ラングス記者も村上の一発に注目。自身のXで「デビューからレギュラーシーズンで本塁打を放った最多連続試合数」において、2016年のトレバー・ストーリー（4戦連発）に次ぐ2位タイであることを紹介。3戦連発も史上4人目となった。

ネット上の現地ファンからは「オオタニ2.0か???」「我々は本物を手に入れてしまったぞ。ヤバイ」「もう十分見た。契約延長しろ」などと歓喜の声が上がる一方、「7月末までにダメなプロスペクトとのトレードに出されるだろうな」「ホワイトソックスがどこかの時点でムラカミをトレードするのは本当に残念だ」と悲観的な声も上がっていた。

ワールドシリーズ優勝3度のホワイトソックスだが、直近3季連続で100敗以上するなど近年は低迷。夏のトレードデッドラインでは、主力の放出が毎シーズンのように行われている。



（THE ANSWER編集部）