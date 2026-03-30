30日午前5時すぎ、気象台は大雨と落雷、突風に関する情報を発表しました。



低気圧は、発達しながら31日には対馬海峡付近を通って日本海に進む見込みです。九州北部地方では、この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



このため、佐賀県では30日夜遅くから31日明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降る恐れがあります。雨雲が現在の予想以上に発達した場合、警報級の大雨となる恐れがあります。また、30日夜のはじめ頃から31日朝にかけて落雷や竜巻などの激しい突風の恐れがあります。





また、福岡県では30日夜遅くから31日朝にかけて、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生する恐れがあります。30日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■佐賀県南部30ミリ北部30ミリ31日に予想される1時間降水量は多い所で、次の通りです。■佐賀県南部50ミリ北部50ミリ30日午前6時から31日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、次の通りです。■佐賀県南部120ミリ北部120ミリ佐賀県では31日未明から昼前にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。今後、発表される警報や注意報、気象情報をご確認ください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）については「気象庁ホームページ」などを確認してください。