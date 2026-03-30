ミニチュアグルメとうさぎ作品が大阪に集結！ BACON「ミニチュアビストロの世界展」＆「うさぎしんぼる展」

記事ポイント 精巧な”食べられない料理”のミニチュアアート展「ミニチュアビストロの世界展」が大阪に初上陸「うさぎしんぼる展」10周年記念・全49組参加のうさぎ作品祭典を同時開催全エリア撮影OK・大阪限定新作・限定グッズが揃う2026年4月29日〜5月6日のGWイベント 精巧な”食べられない料理”のミニチュアアート展「ミニチュアビストロの世界展」が大阪に初上陸「うさぎしんぼる展」10周年記念・全49組参加のうさぎ作品祭典を同時開催全エリア撮影OK・大阪限定新作・限定グッズが揃う2026年4月29日〜5月6日のGWイベント

精巧に作られた”食べられない料理”のミニチュアアート展「ミニチュアビストロの世界展」が2026年4月29日から大阪に初上陸します。

同会場では10周年を迎える「うさぎしんぼる展」も同時開催され、全49組のクリエイターによるうさぎ作品が一堂に集まります。

どちらの会場も全エリア撮影OK・大阪限定新作・限定グッズが揃い、ゴールデンウィークを特別に彩る8日間のイベントです。

BACON「ミニチュアビストロの世界展」＆「うさぎしんぼる展」GWルクア大阪で開催

会期：2026年4月29日（水・祝）〜5月6日（水・祝）会場：ルクア大阪（大阪市梅田）主催：株式会社BACON（べーこん）

ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪

食をテーマにしたミニチュアアート展「ミニチュアビストロの世界展」が、大阪に初上陸します。

キッシュ・パテ・鴨のコンフィ・グラタンといったビストロ料理を中心に、前菜からデザートまで精巧に再現されたミニチュア作品が並びます。

本物の厨房を思わせる調理器具のミニチュアで話題の「ミニ厨房庵」や、ビストロのテラス席をイメージした空間演出で新作を披露する「Renee miniature」など、大阪初登場の話題作も揃っています。

素材の質感・焼き加減・照りまで徹底的に作り込まれた”食べられない料理”は、思わず見惚れる完成度を誇ります。

会場内は全エリア撮影OKで、構図や角度を工夫しながら自分だけの”とっておきの一皿”をSNSに残せます。

物販では「ebisukaasn」「マロン」「こいなつ」など個性豊かな作家によるグッズも多数展開される予定です。

うさぎしんぼる展 2026 in 大阪

SNSでうさぎ作品を発表するクリエイターたちが一堂に集う「うさぎしんぼる展」が、10周年の節目を大阪で迎えます。

300点以上の作品を一挙展示し、SNSで人気の既公開作から未公開の新作まで、多彩なラインナップが揃います。

Instagramフォロワー5.7万人の「ランとコナンとシェリー」や、活動16周年を迎える「mofu mofu usagi」が特設スペースにてイベント限定の新作絵本と10周年記念グッズを発表する予定です。

先着数量限定の来場者特典として、「VeryBerry」による10周年限定描き下ろしイラストのオリジナルポストカードがプレゼントされます。

さらに、#うさぎしんぼる展のハッシュタグを付けて公式SNSをフォローのうえInstagramまたはXに投稿し、受付で画面を提示するとオリジナルアーカイブグッズがもらえます。

刺繍作品で人気の「Shijimi Factory」による新作デザインの限定販売や、3年ぶり登場の「うさぎ印」「m＊stamp」など、充実の顔ぶれが会場を彩ります。

ミニチュアビストロの世界展では、精巧に作り込まれた”食べられない料理”を間近で鑑賞でき、撮影OKの会場で自分だけの一皿を切り取れます。

うさぎしんぼる展では10周年限定グッズや全49組による300点以上の作品が揃い、ここでしか出会えない特別なうさぎの世界が広がっています。

どちらの会場も大阪初公開の新作展示と限定グッズが充実しており、ゴールデンウィークを特別に彩る内容となっています。

「ミニチュアビストロの世界展」と「うさぎしんぼる展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ミニチュアビストロの世界展」と「うさぎしんぼる展」はいつ・どこで開催されますか？

A. 2026年4月29日（水・祝）から5月6日（水・祝）まで、大阪・梅田のルクア大阪にて開催されます。

Q. 会場内で写真撮影はできますか？また、来場者特典はありますか？

A. どちらの会場も全エリア撮影OKです。

うさぎしんぼる展では、公式SNSをフォローのうえ#うさぎしんぼる展のハッシュタグ付きでInstagramまたはXに投稿し受付で画面を提示するとオリジナルアーカイブグッズがもらえます。

また先着数量限定で「VeryBerry」描き下ろしのオリジナルポストカードのプレゼントもあります。

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