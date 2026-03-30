全員きんに君の衝撃！ JRA-VAN 新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇

記事ポイント JRA-VANの新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇が2026年3月28日より公開中競馬表彰式の登壇者全員がなかやまきんに君というギャップが笑いとインパクトを生むJRA公式データを活用した競馬情報サービス「JRA-VAN」はスマホ・PCで競馬予想を楽しめる JRA-VANの新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇が2026年3月28日より公開中競馬表彰式の登壇者全員がなかやまきんに君というギャップが笑いとインパクトを生むJRA公式データを活用した競馬情報サービス「JRA-VAN」はスマホ・PCで競馬予想を楽しめる

お笑い芸人のなかやまきんに君を起用したJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」の新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇が、2026年3月28日より公開されています。

華やかな競馬の表彰式に騎手・調教師・馬主など競馬界を支える面々が集結しているのに、顔をよく見ると全員がなかやまきんに君というインパクト抜群の内容です。

JRA-VANは過去30年以上のJRA公式データを活用した競馬情報サービスで、スマホアプリやPCソフトを通じて競馬をより深く楽しめます。

JRA-VAN 新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇

公開日：2026年3月28日(土)より順次展開放送媒体：自社サイト・YouTube「JRA-VANチャンネル」・各競馬場・ウインズ・フジテレビ・テレビ東京・BSイレブン・グリーンチャンネルほか出演：なかやまきんに君

新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇は、華やかな表彰式を舞台にしたユーモラスな世界観が特徴です。

厳かな雰囲気の中、壇上には栄誉を称えられる騎手・調教師・馬主など競馬界を支える顔ぶれが並んでいますが、登壇者の顔をよく見るとなんと全員がなかやまきんに君となっています。

格式高い表彰式と「全員きんに君」というギャップが、驚きと笑いを同時に引き起こします。

なかやまきんに君本人は一番の見どころとして合成された様々な顔と表情の演技を挙げており、お母さん役ではクリエイティブディレクターから「母の優しさが伝わってくる」と称賛されています。

「JRA-VAN」は過去30年以上のJRA公式レースデータや、パドック動画視聴サービス「パドックアイ」など豊富な競馬情報を提供するサービスです。

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新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇は、一人ひとりの「きんに君」の絶妙な顔と表情が最大の見どころです。

格式高い表彰式という舞台設定と全員きんに君というギャップが、何度見ても笑えるインパクトを生んでいます。

JRA-VANはスマホとPCの両方で利用でき、初心者からベテランまで競馬データを深く分析できる充実したサービスが揃っています。

「JRA-VAN」新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇の紹介でした。

よくある質問

Q. 新CM「みんなきんに君 関西表彰式」篇はいつから見られますか？

A. 2026年3月28日(土)より、自社サイトおよびYouTube「JRA-VANチャンネル」、フジテレビ・テレビ東京・BSイレブン・グリーンチャンネルなどで順次公開されています。

Q. CMの見どころはどこですか？

A. 競馬表彰式の登壇者全員がなかやまきんに君に合成されているというインパクトと、騎手・調教師・馬主など役柄ごとの絶妙な顔と表情の演技が見どころです。

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