記事ポイント フジパン豊明工場で「YADEA BIZ」の電動キックボード活用事例を公開工場内の会議室や生産ライン間の移動負担を軽減BtoB向け電動モビリティ活用の具体例として紹介 フジパン豊明工場で「YADEA BIZ」の電動キックボード活用事例を公開工場内の会議室や生産ライン間の移動負担を軽減BtoB向け電動モビリティ活用の具体例として紹介

ハセガワモビリティ株式会社が展開するBtoB向けサービス「YADEA BIZ」の活用事例が公開されました。

今回紹介されたのはフジパン豊明工場での活用例で、工場敷地内の移動にYADEAの一般原付モデルの電動キックボード「YDX2」を導入しています。

会議室や各生産ラインへの移動に利用されており、これまで自転車で移動していた場面での負担軽減につながっているとのことです。

工務課担当者のインタビューでは、移動が楽になったことに加え、導入そのものの満足感も語られています。

ハセガワモビリティ「YADEA BIZ」活用事例

よくある質問

Q. 「YADEA BIZ」はどんな場面で活用されていますか？

サービス名：YADEA BIZ展開開始：2025年7月1日活用先：フジパン豊明工場導入車両：YDX2用途：工場敷地内の移動効率化

A. 工場内の会議室や生産ライン間の移動など、敷地内移動の効率化に活用されています。

Q. 今回の事例で使われている車両は何ですか？

A. YADEAの一般原付モデルの電動キックボード「YDX2」です。

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