記事ポイント エヴィクサーにシヤチハタが出資し技術開発を後押しC2PA準拠の来歴証明サービス「SIGNED SOUND(音のしるし)」構築を推進3月半ばの出資予定でデジタルトラスト事業の連携を強化 エヴィクサーにシヤチハタが出資し技術開発を後押しC2PA準拠の来歴証明サービス「SIGNED SOUND(音のしるし)」構築を推進3月半ばの出資予定でデジタルトラスト事業の連携を強化

コンテンツ保護サービスを展開するエヴィクサーに、シヤチハタが出資し、技術開発を後押しします。

両社は世界標準の来歴証明規格であるC2PAに準拠したサービスを提供し、「SIGNED SOUND(音のしるし)」の情報インフラ構築を進めます。

シヤチハタは第三者割当増資に応じて3月半ばに1億1055万円を出資予定で、出資比率は6.58％、第3位の株主となる見込みです。

電子印鑑・決裁・契約のクラウド事業を広げるシヤチハタと、透かし音やフィンガープリント技術を持つエヴィクサーの連携により、ディープフェイク対策やコンテンツの真正性確保に向けた動きが加速しそうです。

エヴィクサー「SIGNED SOUND(音のしるし)」

よくある質問

Q. 「SIGNED SOUND(音のしるし)」はどんなサービスですか？

内容：C2PA準拠の来歴証明サービス動き：シヤチハタがエヴィクサーへ出資出資予定：3月半ば出資額：1億1055万円出資比率：6.58％

A. C2PAに準拠した来歴証明サービスで、コンテンツの真正性確認に活用される仕組みです。

Q. 今回の発表のポイントは何ですか？

A. シヤチハタがエヴィクサーへ出資し、コンテンツ保護技術とデジタルトラスト事業の連携を進める点です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディープフェイク対策を後押し！ エヴィクサー「SIGNED SOUND(音のしるし)」 appeared first on Dtimes.