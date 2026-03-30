記事ポイント 東京都が「第25回 H2 & FC EXPO 春 国際 水素・燃料電池展」に出展会期は2026年3月17日から3月19日まで事前来場登録で東京都ブースを予約不要で観覧可能 東京都が「第25回 H2 & FC EXPO 春 国際 水素・燃料電池展」に出展会期は2026年3月17日から3月19日まで事前来場登録で東京都ブースを予約不要で観覧可能

東京都は、東京ビッグサイトで開催される「第25回 H2 & FC EXPO 春 国際 水素・燃料電池展」にブースを出展します。

会期は2026年3月17日（火）から3月19日（木）までで、第25回 SMART ENERGY WEEK【春】の構成展示会のひとつとして実施されます。

東京都はエネルギーの安定供給確保と脱炭素化に向け、水素エネルギーの需要拡大と早期社会実装化に取り組んでおり、今回のブースでも関連プログラムや展示を紹介します。

東京都ブース内の各コンテンツは予約不要で観覧可能ですが、展示会への入場には事前の来場登録が必要です。

「第25回 H2 & FC EXPO 春 国際 水素・燃料電池展」東京都ブース

よくある質問

Q. 東京都ブースは予約が必要ですか？

会期：2026年3月17日（火）〜3月19日（木）会場：東京ビッグサイト主催：RX Japan合同会社入場：事前来場登録制ブース観覧：予約不要

A. 東京都ブースの各コンテンツは予約不要で観覧できます。

Q. 展示会の入場方法は？

A. 展示会全体への入場には事前の来場登録が必要です。

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