京都で開催！ 京都府立堂本印象美術館「竹内浩一 風が迎えて」
記事ポイント京都府立堂本印象美術館で竹内浩一を紹介する特別企画展を開催会期は2026年4月12日から6月7日まで洗練された色彩と精神性を備えた作品世界に触れられる
京都府立堂本印象美術館で、開館60周年記念の特別企画展「第2回現代作家展 竹内浩一 風が迎えて」が開催されます。
会期は2026年4月12日（日）から6月7日（日）までです。
竹内浩一は京都の型染友禅を家業とする家に生まれ、テキスタイルデザイナーとして活躍した後、日本画家として独自の表現世界を築きました。
本展では、洗練された色彩感覚と精神性の高い表現に触れられます。
京都府立堂本印象美術館「竹内浩一 風が迎えて」会期：2026年4月12日（日）〜6月7日（日）会場：京都府立堂本印象美術館開館時間：9:30〜17:00（入館は16:30まで）休館日：月曜日（5月4日は開館、5月7日は休館）料金：一般800円、高大生500円、65歳以上400円
よくある質問
Q. 展覧会はいつ開催されますか？
A. 2026年4月12日（日）から6月7日（日）まで開催されます。
Q. 入場料金はいくらですか？
A. 一般800円、高大生500円、65歳以上400円です。
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