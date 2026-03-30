2019年10月に大阪府堺市で中学2年生の女子生徒が亡くなった問題で、母親が生徒のスマートフォンからいじめを示すメッセージを発見し、市が再調査を決めたことが報じられた。この報道に対し、Yahoo!ニュースのコメント欄では、いじめ問題への司法の関与や、デジタル時代における親の役割などについて様々な意見が寄せられている。

【写真】トモコさんのスマホには、バレー部の同級生から送られたキツイ言葉使いのLINEが並んでいた…



女子バレー部での人間関係に苦しみ、亡くなったトモコさん

報道によると、2019年10月に当時中学2年生だったトモコさん（仮名、享年13）がマンションから転落し、約1週間後に死亡した。トモコさんは小学校時代からいじめに悩み、中学校では所属する女子バレー部での人間関係で苦しんでいたという。不登校になった後、市の調査委員会はいじめと不登校の因果関係を認めたが、自殺との因果関係は認定しなかった。

トモコさんの死から5年以上が経過した2025年2月、母親がスマートフォンのロック解除に成功。「地獄に堕ちろ」「早く死んでこいよ」といった同級生からのメッセージや、「もう全部終わらせたい」と綴られたメモのスクリーンショットを発見した。これを受け、堺市は再調査を決定した。

この記事の読者の反応は？（ヤフコメより）

この問題について、コメント欄では「いじめ」という言葉自体を見直すべきだとの意見が目立つ。「未成年者による犯罪と呼ぶべき」とし、「大人なら警察に被害届を出したり、裁判に訴えたりすることもできるが、『いじめ』だとそうしたこともやりにくく、被害者が絶望してしまうのは当然」といった声が上がった。

さらに踏み込み、フランスの事例を挙げて「授業中にいじめる子を警察が捕まえにいくぐらいのことが必要だと思う」と、司法の積極的な介入を求めるコメントも見られた。

また、スマートフォンの普及が状況を深刻化させているとの指摘もある。「今はスマホがある以上、余計なやりとりが本当に多い」とし、「いざというときは親子ケンカしてでも、親が突っ込まなきゃいけない場合がある」と、子のプライバシーに踏み込んででも状況を把握する必要性を訴える意見もあった。

一方で、無理に学校へ通う必要はないという視点からのコメントも寄せられた。「今は自宅でも授業と同等の勉強をするシステムやサービスがあるそうです。無理して学校に行くことはないです」とし、通信制などの選択肢を提示する声もあった。

トモコさんの母親が5年半の時を経てスマートフォンのロックを解除し、いじめの証拠を発見したことで、事態は再調査へと動いた。コメント欄では、この問題をきっかけに、いじめへの対処法や親子関係のあり方など、多角的な議論が交わされている。

◆◆◆

この文章の本編は、以下のリンクからお読みいただけます。

（「文春オンライン」編集部）