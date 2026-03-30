100均で買って当たりだった！「開封したら思わぬ誤算…！」持ち運びに便利な1000円家電

ダイソーで見つけたスケルトンラメのファンは、手軽さと可愛さを兼ね備えた優秀プチ家電。実際に使ってみると風量は強すぎず、冷房の効いた室内でのサポートにぴったりな使い心地です。音も静かで持ち運びしやすいコンパクト設計が魅力。さらに、カラビナ付きという嬉しい誤算もあり、お値段以上に満足感のある代物です♡

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商品情報

商品名：クリア扇風機（ライト付き、ラメ）

価格：￥1,100（税込）

バッテリーでの最大連続使用時間

（満充電時、ファン＋ライト）

風力強：約40分

風力中：約1時間

風力弱：約2時間

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480894034

思わぬ誤算も！ダイソーのミニ家電が優秀なんです♡

ダイソーで見つけた『クリア扇風機（ライト付き、ラメ）』が、思わぬ当たり商品でした！

こちらはTGCコラボのアイテムで、取扱説明書付き。

軽量でコンパクトな本体は、女性でも片手で楽に持てるサイズ感です。

開封して気が付いたのですが、持ち手の下部にカラビナが付いていてびっくり！嬉しい誤算です。

使い勝手抜群！ダイソーの『クリア扇風機（ライト付き、ラメ）』

カラビナがスタンド代わりになるので、卓上でも使えるのが魅力。

持ち手の丸ボタンを2度押しすると扇風機の電源が入り、弱→中→強→切の順に切り替えが可能です。

気になる風力は、強モードにすればティッシュ程度であれば吹き飛びます。決して強力ではありませんが、その分音が小さい印象です。

マイルドな使い心地なので、冷房の効いた室内での補助的な使用にぴったりです。

付属のカラビナで、バッグやベルトにぶら下げて持ち歩くことができます。

スケルトンデザインにラメが入っている見た目もおしゃれで、ただのミニ扇風機としてだけでなく、アクセサリー感覚で楽しめます。

扇風機はType-Cで充電が可能。充電時は赤色のLEDが点灯し、これが消灯したら充電完了です。

今回はダイソーの『クリア扇風機（ライト付き、ラメ）』をご紹介しました。

羽の後ろが光るグラデーションライト付きで、ボタンを長押しするとライトのON／OFFが切り替えられます。

機能も充実しており、1,000円で手に入るプチプラ家電としては予想以上に満足感がありました。

この価格でこの可愛さと使いやすさを兼ね備えているのは、まさにダイソーならでは。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。