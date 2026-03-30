100均で買ったけど意外な結果に…！「天然素材で100円は凄い！」「廃棄しやすい！」

キッチンツールを買い替えようとダイソーをチェックしていると、好みにピッタリな商品を発見。キッチンに馴染みやすいナチュラルな見た目と、傷んできた際の廃棄のしやすさを考慮して、天然の竹を使用した調理スプーンとトングを選んでみました。確かにおしゃれさはバッチリ。ですが、いざ使ってみると意外な結果に…！

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商品情報

商品名：竹製トング、調理スプーン

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480518978、4550480519104

これが100円は嬉しい♡天然素材のキッチンツールをダイソーで発見！

そろそろキッチンツールがくたびれてきたので、買い替えようと考えていた筆者。

ダイソーのキッチングッズ売り場をチェックしていると、好みにピッタリな商品を発見しました。

ナチュラルな見た目でキッチンに馴染みやすく、傷んできたときの廃棄のしやすさを重視して、こちらの2つを選んできました！

まずご紹介するのが『調理スプーン』。価格は110円（税込）です。

こちらは天然の竹を使用した調理スプーン。食材を炒めたり、盛り付けたりするのに便利なアイテムです。

早速使用してみましたが、ターナーとしては優秀です。先端が細く、若干くぼみがあるので盛り付けにも向いています。

また、天然素材なので鍋肌を傷つけにくいのも嬉しいポイント。金属製のツールのように、フライパンなどに当たっても音が出ないのが気に入りました。

しっかりとした硬さがあるため、焼き目のついた食材や焦げ付きを剥がす際に、力が逃げないのもいいなと思います。

見た目バッチリな『竹製トング』は予想外の結果に…！

『竹製トング』も見ていきましょう。価格は同じく110円（税込）。

こちらも天然の竹を使用しており、ナチュラルな雰囲気が素敵だなと思い購入してみました。

見た目は良いのですが、いざ使ってみると硬くて扱いにくいのが気になりました。手馴染みがあまり良くないのか、持ちにくいです。

先端に近い部分を握れば動かすことができるものの、もはや軽い筋トレになりそうなほど…。

開いている角度が広いので、余計に力を要します。手が小さい方だと、かなり苦戦しそうです。

こちらの商品に関しては、お店で何回か握ってみて合うようであれば購入する…というようにしたほうがいいかもしれません。

正直なところ、筆者は使い続けるのがきついとすら感じてしまいました。

今回は、ダイソーの『調理スプーン』と『竹製トング』をご紹介しました。

気になる点はありますが、天然素材のキッチンツールが身近なダイソーで買えるのはありがたいなと思います。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。